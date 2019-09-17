Сборная России завоевала два золота и три серебра в греко-римской борьбе на чемпионате мира

Сборная России завоевала 2 золота и 3 серебра в греко-римской борьбе на чемпионате мира в Казахстане. Победу в своих весовых категориях одержали Абуязид Манцигов (до 72 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Серебряные медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг), Степан Маранян (до 63 кг) и Артем Сурков (до 67 кг).

Сборная России стала первой в общем медальном зачете. 2-е место поделили сборные Грузии и Японии.