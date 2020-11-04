Борцы из 9 стран примут участие в «Гран-при Москвы»

Борцы из девяти стран примут участие в «Гран-при Москвы» по вольной, греко-римской и пляжной борьбе, который пройдет 7-8 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Одной из главных интриг турнира, который станет первым международным турниром в календаре Объединенного мира борьбы (UWW), будет противостояние чемпионов мира по греко-римской борьбе Александра Чехиркина и Абуязида Манцигова в категории до 77 кг.

«Гран-при Москвы традиционно встречает в ноябре гостей со всего мира. Но если обычно, он был элитным турниром на финише сезона, то сейчас станет символом возвращения борьбы на самом высоком уровне и одной из немногих возможностей проверить борцов в деле перед чемпионатом мира. Перенос Олимпийских игр на следующий год дает шанс вчерашним юниорам успеть выйти на новый уровень, заявить о своих амбициях. Многие из них постараются проявить себя на «Гран-при Москвы». Состав участников турнира станет хорошим сочетанием титулов и таланта», — рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

В составе сборной России также отметим призеров чемпионата Европы Александра Комарова, Александра Головина, Назира Абдулаева (все — греко-римская борьба), Тимура Бижоева, Начына Куулара и Магомеда Рамазанова (все — вольная борьба). На «Гран-при» Москвы приедут борцы из Турции, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Македонии, Румынии, Аргентины и Бахрейна.

В рамках турнира пройдет заседание комиссии UWW «Спорт для всех», которую возглавляет Георгий Брюсов. Президент UWW Ненад Лалович подключится к заседанию комиссии по видеосвязи.