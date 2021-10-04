Путин поздравил борца Магомедова с золотой медалью чемпионата мира

Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Абасгаджи Магомедову, который на чемпионате мира завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг.

«Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель отечественной школы вольной борьбы, в схватке с серьезными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на „отлично“ справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

В финале 23-летний Магомедов победил американца Дэйтона Фикса со счетом 4:1.