Путин поздравил борца Магомедова с золотой медалью чемпионата мира
20:55
Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Абасгаджи Магомедову, который на чемпионате мира завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг.
«Талантливый, целеустремленный спортсмен, достойный представитель отечественной школы вольной борьбы, в схватке с серьезными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на „отлично“ справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
В финале 23-летний Магомедов победил американца Дэйтона Фикса со счетом 4:1.
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