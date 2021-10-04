Курбанов занял второе место на ЧМ по вольной борьбе

Россиянин Магомед Курбанов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 92 кг, проиграв в финале иранцу Кямрану Гасемпуру (4:8).

Также в понедельник бронзу завоевал россиянин Радик Вадиев (до 79 кг), в малом финале победивший японцу Рюки Йошиду (11:0).

Турнир по вольной борьбе завершится 5 октября. Россия претендует на две медали: Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) поборется за золото в схватке с Кайлом Снайдером, а Евгений Жербаев (до 70 кг) постарается выиграть бронзу.

На данный момент сборная России идет на третьем месте в командном зачете турнира в Осло. Лидирует Иран (141 очко), далее следует США (140 очков). У России 133 очка. За первое место дается 25 очков, за второе — 20, за третье — 15. В заключительный день соревнований Россия претендует на 40 очков, США — на 33, Иран — на 30. Таким образом, если Садулаев и Жербаев выиграют свои схватки, российская сборная закончит чемпионат мира на первом месте в общекомандном зачете.