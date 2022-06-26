Мамиашвили рассчитывает, что сильнейшие борцы России выступят на чемпионате мира

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассчитывает, что победители чемпионата страны по вольной борьбе смогут выступить на мировом первенстве в Сербии.

«Заур Угуев в непростой борьбе снова доказал, что сильнейший. Но чемпионат России показал, что и у молодых борцов хорошие перспективы. Надеемся, что здравый смысл восторжествует, что борцовское сообщество окажется выше политического давления, проявит свою независимость, и наши сильнейшие борцы выступят в сентябре на чемпионате мира в Сербии. Мы делаем для этого все возможное, но многое зависит от общей ситуации», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 10 по 18 сентября 2022 года в Белграде, Сербия.

Чемпионат России завершился в воскресенье в Кызыле. Победителями турнира стали Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Малик Шаваев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Асланбек Сотиев (до 97 кг) и Ален Хабулов (до 125 кг).

2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Также организация отменила все турниры на территории России.