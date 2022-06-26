Тедеев будет готовить российских спортсменов к чемпионату мира на сборах в Сочи

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, что предстоящие сборы спортсменов в Сочи будут нацелены на подготовку к чемпионату мира.

«3 июля у нас начинается сбор в Сочи, готовимся. Есть положительные подвижки в отношении чемпионата мира, тем более после выступления наших дзюдоистов на турнире Большого шлема. Глава федерации Михаил Геразиевич Мамиашвили ведет работу по этому вопросу», — цитирует ТАСС Тедеева.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду, что победители чемпионата страны по вольной борьбе смогут выступить на мировом первенстве в Сербии.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 10 по 18 сентября 2022 года в Белграде, Сербия.