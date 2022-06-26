Заур Угуев стал чемпионом России в весовой категории до 57 кг

Заур Угуев в воскресенье, 26 июня, стал чемпионом России в весовой категории до 57 кг. В финальном поединке он победил Начына Монгуша.

В весовой категории до 65 кг победителем стал Ибрагим Ибрагимов, одолевший в финале Гаджимурада Омарова.

Разамбек Жамалов победил Чермена Валиева в финале весовой категории до 74 кг. В весовой категории до 86 кг Артур Найфонов победил Аманула Расулова.

В весовой категории до 97 кг победителем стал Асланбек Сотиев. Чемпионом России до 125 кг стал Ален Хубулов, который в финале должен был встретиться с Тамерланом Расуевым, однако соперник снялся из-за травмы.

27-летний Угуев является олимпийским чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг. Также он дважды становился чемпионом мира. Чемпионом России спортсмен стал в пятый раз.

Чемпионат России проходит в Кызыле и завершится в воскресенье схватками за бронзовые медали.