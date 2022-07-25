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Сегодня, 11:12

Бронзовый призер первенства России по вольной борьбе погиб в горах Кабардино-Балкарии

Давид Хачатрян
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19-летний российский борец Ахмед Жилетежев находился в Кабардино-Балкарии на тренировочных сборах. Спортсмен решил совершить восхождение на гору Бука-Баши в составе группы из трех человек.

Жилетежев сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. 25 июля группа запросила помощь у спасателей, которые нашли тело мужчины 2002 года рождения, сообщает Telegram-канал «112».

Жилетежев является бронзовым призером первенства России по вольной борьбе. Также он входил в юниорскую сборную России и сборную Санкт-Петербурга.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220725/borba-1804720598.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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