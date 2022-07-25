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Сегодня, 17:28

Федерация спортивной борьбы России проведет расследование по факту гибели Жилетежева

Алексей Еремин
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Федерация спортивной борьбы России проведет расследование по факту гибели Ахмеда Жилетежева во время тренировочного сбора национальной команды в Кабардино-Балкарии, сообщает глава организации Михаил Мамиашвили.

«Хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким, мы всецело разделяем горечь утраты очень молодого и талантливого человека. Что касается обстоятельств случившегося, то вопросы есть, и очень серьезные. Будем разбираться, проведем свое расследование случившегося», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

19-летний Жилетежев решил совершить восхождение на гору Бука-Баши в составе группы из трех человек. Российский борец сорвался в ущелье с высоты 2500 м. 25 июля группа запросила помощиь у спасателей, которые нашли тело мужчины 2002 года рождения.

Жилетежев является бронзовым призером первенства России по вольной борьбе. Также он входил в юниорскую сборную России и сборную Санкт-Петербурга.

Источник: https://tass.ru/sport/15304447
Михаил Мамиашвили
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