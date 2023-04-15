«Спорт стал инструментом распространения ненависти». Скандал на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Ереван из-за инцидента с сожжением флага на церемонии открытия.

Первая за 14 лет попытка выступления азербайджанских спортсменов на территории Армении обернулась политическим скандалом. Поводом для него стал инцидент на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, которая прошла сегодня в Ереване. Во время парада участников на сцену неожиданно выскочил посторонний, выхватил у знаменосца флаг соседней страны и поджег его. После чего убежал вместе с пылающим знаменем. Азербайджанская делегация восприняла случившееся как оскорбление и невыполнение гарантий безопасности, данных организаторами соревнования, и в срочном порядке покинула Ереван. Теперь обе стороны обвиняют друг друга в политизации спорта.

Фото Global Look Press

Проявления, присущие племенам каннибалов

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. На нем планировали выступить четверо тяжелоатлетов из Азербайджана — Назиля Исмаилова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шукурлу. Всего в делегацию входило 12 человек, и их поездка считалась большим прорывом, поскольку за время конфликта, который продолжается уже более 35 лет, армянские и азербайджанские спортсмены регулярно отказывались выступать в сопредельных странах. Например, в мае на чемпионат Европы в Баку не поедет сборная Армении по художественной гимнастке. Азербайджанские спортсмены в последний раз выступали в Армении в 2009 году — на молодежном чемпионате Европы по дзюдо.

Сейчас все закончилось еще до старта соревнований. Сотрудник Общественного телевидения Армении дизайнер Арам Николян по личной инициативе устроил надругательство над флагом, перечеркнув мирные спортивные инициативы. Свое поведение политический хулиган объяснил так: «В столице Армении не должен развеваться флаг Азербайджана. Если есть люди, полагающие, что я не должен был этого делать, то пусть повесят флаг Азербайджана у себя дома». Николяна задержала полиция, однако затем его отпустили домой, не решившись предъявить обвинения.

Армянские политики разделились в оценке случившегося. Аппарат премьер-министра страны Никола Пашиняна потребовал от Общественного телевидения уволить Николяна с работы. Депутат парламента Армении Овик Агазарян принес извинения «всему международному цивилизованному сообществу» за то, что не смог «искоренить в своем народе присущие диким племенам и племенам каннибалов проявления». При этом националистически настроенные организации горячо поддержали Арама, поставив организаторов соревнований в крайне неловкое положение.

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Опять санкции?

Власти Армении теперь заявляют, что «Ереван обеспечил соблюдение всех стандартов безопасности, и никаких проблем для спортсменов не возникало и не могло возникнуть». По словам организаторов, инцидент был разрешен крайне оперативно, и все «необходимые условия для их участия азербайджанских атлетов в соревнованиях были обеспечены в полном объеме». «Армения по-прежнему привержена выполнению взятых перед Международной федерацией тяжелой атлетики обязательств и подтверждает готовность провести чемпионат на высоком уровне», — говорится в заявлении правительства страны.

При этом в Азербайджане расценивают случившееся совершенно иначе. «Речь идет не только о государственном флаге, который является самым священным для каждого народа, но и о неуважении к основополагающим ценностям спорта в целом, — утверждают в Баку. — Азербайджан принял решение участвовать в чемпионате в Армении, так как считал, что истинный спортивный дух не должен становиться заложником натянутых отношений между нашими странами. В то время, когда Азербайджан старается установить мир, определенные круги в Армении полны решимости не давать этому шанс. Призываем солидаризироваться против тех, кто хочет использовать спорт как инструмент для распространения своей ненависти».

В Армении считают, что решение об экстренном отъезде делегации Азербайджана «вызывает тревогу с точки зрения спортивной этики». При этом азербайджанцы уверены, что «произошедшее показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов». Особо указывается, что Николян был на церемонии открытия аккредитованным лицом, а инцидент произошел «в присутствии премьер-министра Армении». В связи с этим азербайджанское спортивное ведомство призывает международные спортивные организацииввести санкции против Армении. В общем, политика снова омрачает спортивный праздник. И, кажется, мы к этому уже окончательно привыкли.