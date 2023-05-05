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Скандалы

Сегодня, 22:30

В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Флаги будут под запретом из-за национальных разногласий участников соревнований.
Фото Global Look Press
Нестандартное решение международной федерации.

Двух флаговых скандалов за год для мировой тяжелой атлетики оказалось достаточно — на конгрессе в Южной Корее чиновники постановили, что спортсмены больше не будут допускаться на церемонии награждения со знаменами своих стран, что было традицией на протяжении десятилетий.

Почему так произошло?

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Турки, армяне и азербайджанцы не могут поделить подиум

На решение повлияли два инцидента в Албании и Армении с разницей в год. В июне 2022 года в албанской Тиране на пьедестале чемпионата Европы повздорили армянин Гарик Карапетян и турок Эмре Озтюрк. Учитывая, что обе страны географически относятся к Азиатскому континенту, ситуация еще более несуразная. После того как Карапетяну вручили золотую медаль, турок развернул свой флаг и закрыл им армянина с его знаменем. После короткой разборки Озтюрк ушел с подиума во время армянского гимна и отказался пожать руку сопернику.

Впрочем, такие инциденты далеко не новинка. Бюджеты у федераций в тяжелой атлетике небольшие, подиумы еще меньше. Поэтому золотого призера в любом случае будут закрывать те, кто снизу, или наоборот. Вот видео типичной ситуации — и снова меряются флагами армянин и турок.

Разумеется, все это происходило в большинстве видов спорта, где кавказские народы традиционно сильны. Вот президент Азербайджана Ильхам Алиев награждает армянского боксера с Украины на Европейских играх 2015 года.

Поджог от дизайнера

Но весной этого года на открытии чемпионата Европы в Ереване произошла эскалация. Во время парада флагов к сцене подбежал зритель (как оказалось, местный дизайнер одежды), отобрал флаг Азербайджана у девушки, поджег его и унес со сцены. Поступок он мотивировал так: «Мой поступок — исключительно поступок армянина, армянина с достоинством. Моим желанием было исключительно сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана, а самое главное, чтобы никогда не думали, что армяне учатся или пытаются приспособиться к каким-то ситуациям. Если есть такие люди, которые считают, что я не должен был этого делать, пусть повесят флаг Азербайджана у себя дома и довольствуются этим». Уголовного дела против него не завели, но запретили вход в госучреждения.

Отношения между странами после второй карабахской войны, очевидно, не в лучшем состоянии, и хотя Армения ищет способы помириться с Турцией и Азербайджаном, это не нравится многим армянам и самому Карабаху, или Арцаху, как его называют местные жители.

Фото Global Look Press

Флаги — теперь на экранах

В обоих этих случаях организаторы впоследствии уже запрещали флаги, но не доходили до глобального бана. Азербайджанской сборной после ереванского поджога собственный Минспорт приказал уехать домой. Интересно, что турки остались, а глава их делегации даже похвалил чемпионат за отличную организацию. В Албании год назад запретили флаги на церемониях с участием турок и армян. Теперь их на подимах не будет в принципе.

— Мы — спорт, мы представляем мир, а не драки и споры о том, кто лучше. Мы не хотим, чтобы спортсмены на маленьком подиуме пытались проталкивать свои флаги друг перед другом. Это не спорт. Произошедшее в Ереване также было принято во внимание, когда мы обсуждали эту тему, — приводит Insidethe Games заявление президента IWF Мохамеда Джалуда.

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По его словам, теперь флаги будут показываться на церемониях награждения в качестве изображений на экране, а не в руках спортсменов. Это редкий случай — в Китае запрещены в публичных местах флаги Тибета, в Израиле — Палестины, в некоторых странах действует запрет на радужные флаги. Но в мировом спорте на данный момент массово запрещены только флаги России и Белоруссии, причем в том числе на трибунах многих соревнований. Теперь мы не одиноки.

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