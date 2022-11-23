На Олимпиаду через Бухенвальд: история олимпийского золота штангиста Ивана Удодова

Как военное детство, пытки в концлагере и раннее сиротство создали первого в истории СССР олимпийского чемпиона.

Когда на олимпийский помост Хельсинки в 1952 году взошел советский штангист Иван Удодов, в нем невозможно было разглядеть бывшего узника Бухенвальда. Крепкий румяный парень уже пропустил вес 70 кг, который все его соперники жали. Всеобщий интерес к такой самоуверенности был колоссальный.

Невозмутимый Иван приближается к снаряду. Жим. Вес 85 кг. Без видимых усилий штанга взмывает над головой Удодова. В двух следующих попытках советский спортсмен берет 87,5 и 90 кг. Зрители не ожидали от неприметного советского парня такой прыти. Все соперники из Германии, Египта и Филиппин, хоть и навешивали «блины» и пытались поднимать веса в 90 кг, сошли с дистанции.

Рывок. В соперниках Удодова остался лишь трехкратный чемпион мира иранец Махмуд Намдью. Когда Иван взял 90 кг, Махмуду покорились 95. Но ни один нерв не дрогнул на лице Удодова. Он так же спокойно вышел на 92,5 кг, взяв их, пропустил 95, и в итоге 97,5 также остались за ним, что являлось мировым рекордом. Это позволяет ему сравняться с иранцем — у обоих 187,5 кг.

Толчок. На помосте начинает твориться история. Советский парень, недавний узник концлагеря, в первой попытке толкает 122,5 кг, в этот момент уже побит олимпийский рекорд по сумме трех движений, во второй берет 125 кг, а в третьей ставит Намдью 127,5 кг в безвыходное положение. Иранцу нужно толкать 132,5 кг, если он хочет победить.

Махмуд отвернулся от зрителей и долго шептал молитву. Сосредотачивался и собирал последние силы в этой битве за золото. Но судьба медали была решена. Первое олимпийское золото в истории СССР завоевал советский штангист Иван Удодов.

«Первым из нас золотую медаль завоевал Удодов. Его успех был не просто спортивным торжеством. Этот человек восстал из мертвых, — писал в своих мемуарах двукратный олимпийский чемпион Аркадий Воробьев. — Он жил в Ростове, когда туда пришли немцы и вывезли его на принудительные работы в Германию. Немецкий бюргер мордовал русского парня как хотел. Обращались с ним хуже, чем со скотиной. Работа, а лучше сказать — каторга, не кончалась от зари до зари. Вместо еды — баланда...»

Лагерь Бухенвальд. Фото Global Look Press

Детство. Отрочество. Бухенвальд

Будущий олимпийский чемпион родился в поселке Глубокий в Ростовской области в 1924 году. Сложно говорить о том, каким было детство советского силача, потому что сам он о нем рассказывал немного. По одной из версий, Иван рано остался сиротой и жил в детском доме. По другой, отец мальчика ушел на фронт сапером, где и погиб, а мать не пережила вторжения фашистских солдат в их поселок во время Второй мировой войны. Но, по воспоминаниям Ивана, детство его было счастливым. Он был любопытным и шустрым парнишкой.

Но в 1941 году детство и отрочество Удодова подошли к концу. Поселок Глубокий был важным рубежом в Великой Отечественной войне. Здесь проходила железная дорога, а позднее построили и военный аэродром. Так что поселок фашистам был нужен. Они оккупировали его на полгода в 1942 году.

В январе 1943-го благодаря операции «Малый Сатурн» поселок удалось отбить, но немецкие солдаты, покидая эти территории, забрали с собой «рабов», среди которых оказался и юный Иван Удодов. Парня отправили на работу на авиационной завод. Но жизнь в плену была не для Вани, и он предпринял попытку побега. Удодова поймали, а дальше в жизни непокорного «раба» был Бухенвальд.

Лагерь смерти

Бухенвальд не зря называли лагерем смерти. За годы войны здесь лишили жизней более 56 тысяч человек. Там мог умереть и 19-летний Ваня Удодов. Но сила воли и желание жить оказались сильнее пыток, нехватки еды, чудовищных условий и изнурительных работ. Советский штангист выживал в жутких условиях на протяжении двух лет.

Когда «лагерь смерти» был освобожден в апреле 1945-го, Ивану исполнился 21 год, он весил 28 кг и был не в состоянии самостоятельно передвигаться. Его вынесли из Бухенвальда на руках. Лагерь оставил страшный след на молодом парне. Врачи месяцами занимались его реабилитацией, но все было впустую. Вес не набирался, Иван оставался похожим на тень. Тогда сочли, что Удодову для поправки здоровья нужен спорт. Выбор пал на тяжелую атлетику. С этого решения и началось восстановление и возвращение к жизни, а также путь к олимпийскому золоту. Удодов начал поправляться на глазах.

«Он очень своеобразный был спортсмен. Он никогда не мог четко сформулировать не только другим, но даже себе, как достигает больших результатов. Это тот редкий случай в спорте, когда у спортсмена почти отсутствует рассудочность и он все делает интуитивно. У Удодова был совершенно особый дар, какой-то внутренний барометр, который безошибочно подсказывал ему, что можно и чего нельзя делать на тренировках и соревнованиях. Он никогда его не подводил», — рассказывал легендарный советский штангист и тренер Яков Куценко.

Вместе со здоровьем к Ивану стали приходить и победы. Уже через два года он стал чемпионом Ростова-на-Дону, еще через два — уже чемпионом Советского Союза. Потом было золото Олимпиады, а следом и триумф на чемпионате мира в 1953-м. Всего у Ивана три медали с первенства планеты, в том числе и два серебра. Удодов покорил и Европу, выиграв два первых и два вторых места.

В 1956-м советский штангист закончил со спортом. Но его сын Анатолий продолжил дело отца. Звание мастера спорта стало для него наивысшем достижением. Сам Удодов дожил до 1981 года, и умер в возрасте 57 лет. Муки Бухенвальда сильно сократили жизнь великого советского штангиста. Но он навечно остался в истории нашего спорта.