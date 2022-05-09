«Немцы стреляют по дому, а ты идешь и не замечаешь»: истории спортсменов-фронтовиков

Они плавали, бегали, выполняли сумасшедшие гимнастические элементы, боксировали, гребли — собирались сделать свою страну великой спортивной державой. Но в одно летнее утро все это стало абсолютно неважно.

22 июня 1941 года жизнь советских людей разделилась на до и после. В родной дом пришла война, уничтожающая все на своем пути, она стерла возрастные, гендерные, статусные границы — на защиту Родины встали абсолютно все, в том числе и люди из мира спорта. Те, кем в мирное время гордился весь Советский Союз, те, чьи достижения и рекорды обсуждал весь мир, те, кто 22 июня 1941-го положил спортивную форму на полку, взял в руки оружие и ушел на фронт.

Ленинград во время войны. из архива семьи Волковых

Герои гребли

«Страха не было. Это военное время. Когда немцы обстреливали Ленинград, бывало, что они стреляют в большой дом на левой стороне, а ты идешь по правой и внимания не обращаешь. Привыкший», - вспоминает о времени в блокадном Ленинграде Павел Харин, ветеран Великой Отечественной войны и олимпийский чемпион 1956 года по гребле, в интервью Sports.ru.

Первые годы войны Павел провел в Ленинграде, работал на заводе, а в 1943-м в возрасте 15 лет записался добровольцем на флот. Прошел обучение и отправился служить на катер. На нем патрулировал территорию под Выборгом в поисках вражеских кораблей и подлодок.

«Если б войны не было, было бы хорошо. Чем гордиться? Мы защищали свою Родину, Советский Союз. Но вообще я горжусь, что участвовал. А стрелять в людей мне не приходилось» — рассказал Павел Харин в интервью Sports.ru.

После победы в Великой Отечественной войне в жизни Павла наступило спортивное время. В 1952 году он начал тренироваться на 60-килограммовых пирогах, привезенных из Москвы под руководством старшего тренера Ипполита Рогачева, ничего не знавшего о технике гребли на каноэ. И только за месяц до Олимпийских игр в Хельсинки в распоряжение сборной СССР попали подаренные чехами гоночные лодки, на которых и стали готовиться. Но все равно первые свои игры Харин провалил, финишировав последним на 1000 м. Зато в Мельбурне в 1956-м весь мир запомнил, кто такой Павел Харин. Вместе с Грацианом Ботевым они выиграли в каноэ-двойке 10 км, а следом стали вторыми на 1000 м.

Еще одним известным гребцом-фронтовиком был Алексей Комаров. Ушел на фронт 20-летним парнем. Служил рядовым стрелком. В боях под Ленинградом был сильно контужен. 11 месяцев провел в госпитале, но смог восстановиться и вернуться в ряды Красной армии, с которой в 1944-м освобождал Ригу.

«В ночь с 7 на 8 мая немцы по всей линии обороны выставили белые флаги. Помню, наш старшина ночью едет на машине с зажженными фарами и кричит: «Мужики, победа!» Ну, и радость, конечно, огромная. Демобилизовался в 1946 году, как раз на моем ночном дежурстве пришла шифрограмма о демобилизации. И я ее уже в шесть часов утра подал начальству. Значит, демобилизовали меня, я сел на электричку и поехал домой, в Москву. Приехал в шесть утра — а уже в полдень пошел на свою первую тренировку», — вспоминал Алексей Комаров в интервью агентству спортивной информации «Весь спорт».

А в 1952 году состоялась его первая Олимпиада. В финале восьмерок советским спортсменам не хватило совсем чуть-чуть до заветного золота, но для всей страны они вернулись героями.

«Мы выступали на лодке немецкого производства, которая была на 25 кг тяжелее американской, а наш рулевой весил 76 кг — вместо стандартных для его функций 50 кг. Вот и считайте — лишние полцентнера по сравнению с восьмеркой США. Повторю, я сейчас не оправдываюсь. Проиграли мы по справедливости», - рассказывал Алексей Комаров в интервью агентству спортивной информации «Весь спорт».

Братья Знаменские на стадионе. Wikipedia

Бегущие машины

На фронте были и многие легкоатлеты. Так, например, «Бегущие машины», как братьев Знаменских называли в прессе 1930-х годов, также отправились в 1941-м в составе мотострелковой бригады защищать Родину. Но перед этим они установили шесть рекордов СССР и трижды выиграли международный забег во Франции. С войны вернулся только Георгий, Серафим погиб в 1942-м.

Также матросом в Балтийском флоте служил известный советский бегун Владимир Куц, завоевавший на Олимпиаде в Мельбурне два золота на 5 и 10 км.

«Бег легендарного русского стайера Владимира Куца сделал для сближения народов гораздо больше, чем корпус самых искусных дипломатов», — так писали в австралийской прессе в 1956 году.

Виктор Чукарин. из архива семьи Волковых

Гимнасты: пережить Бухенвальд и стать олимпийским чемпионом

Абсолютно душераздирающая история Виктора Чукарина, советского гимнаста, ушедшего на войну добровольцем. Он воевал в артиллерийском полку, пока не был взят в плен под Полтавой. После чего его жизнь превратилась в бесконечный ад. 17 концлагерей, в том числе и Бухенвальд, в котором с 1937 по 1945 год было убито около 56 тысяч человек. Виктору помогло чудо. Он попал на баржу, готовящуюся к затоплению, но в итоге ее просто бросили в Балтийском море. Неделю баржу носило по водным просторам. Неделю люди провели без еды и воды. И только спустя семь дней их обнаружило английское сторожевое судно и освободило всех заключенных. Чукарин вернулся домой в весе 40 кг, измученным и истощенным до предела человеком. Но он смог найти в себе силы, начал тренироваться и уже в 1948 году выиграл чемпионат России, а в 1952-м отправился на Олимпийские игры в столицу Финляндии. Четыре золота и два серебра. Четыре года спустя на Олимпийских играх в Мельбурне — еще три первых места и по одному серебру и бронзе.

«Мужество, честность и благородство этого замечательного человека вызывали особое уважение. Казалось, что Чукарин изваян из гранитной глыбы», — сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» советский гимнаст Борис Шахлин.

Еще одним гимнастом-фронтовиком, покорившим весь мир, был Грант Шагинян. В первый месяц войны Грант отправился добровольцем на фронт. Через два года был серьезно ранен в ногу. Ее удалось спасти, но вердикт неутешительный — хромота на всю жизнь. Шагиняна это обстоятельство не только не сломало, но и по-своему закалило. Он сам стал разрабатывать ногу. Добился того, чтобы выступать не только на показательных выступлениях и внутрисоюзных турнирах, но и на больших спортивных событиях. И в 1949 году на фестивале молодежи и студентов в столице Венгрии он взял шесть золотых наград. А в 1952-м отправился в Хельсинки. Главным соперником был, конечно же, Чукарин, который взял тогда четыре золота, но победу на кольцах Шагинян Виктору не отдал. Блестяще исполненная сложнейшая программа не оставила всем соперникам шансов. Также он взял серебро в многоборье и на коне. Но зато вошел в историю благодаря своему уникальному соскоку с коня, который впоследствии стал называться «Вертушка Шагиняна». А после вместе с Чукариным взял еще и командное золото.

Николай Королев. из архива семьи Волковых

Бокс: «Он вырывает гранату из кармана и швыряет ее в дзот. Но волна взрыва не пощадила и его»

На войну отправились и многие боксеры. Абсолютный чемпион СССР Николай Королев служил с 1941 года в рядах партизан под командованием легендарного Дмитрия Медведева, сотрудника НКВД и Героя Советского Союза. Николай находился в тылу врага, выявляя лжепартизанские отряды. Зимой 1942-го отряд «Митя», как называли группу Медведева, попал во вражеское окружение. Королев был сильно контужен, а командир отряда серьезно ранен в голову. Но Николай даже на секунду не подумал о том, чтобы бросить Медведева. Зимой, в жуткий мороз, контуженный, он нес его к «своим».

«Вдруг навстречу ему бегут пять фрицев. Подбегают: «О, русс партизан, гут, гут». Хлопают по плечу, снимают автомат небрежненько. Как будто так и нужно. Подходят к землянке. Трое спускаются. Командир, видимо, и два его радиста. А слева и справа от него (Королёва. - Прим. «СЭ») стоят два телохранителя, что называется. И перегаром от них несет. Он сразу ориентируется: бьет одному по челюсти, бьет второму по челюсти. Они падают, он вырывает гранату из кармана и швыряет ее в дзот. Но волна взрыва не пощадила и его», - вспоминал советский боксер Сергей Щербаков в документальном фильме «Николай Королев».

Сам Щербаков тоже был участником Великой Отечественной войны. Во время одной из диверсионных операций в тылу врага получил серьезные ранения в ногу. После обследования врач заключил, что нужно ампутировать. Но Сергей умолял хирурга этого не делать, мотивируя тем, что без бокса он жить не сможет. Хирург сжалился и не стал проводить операцию. А Сергей впоследствии не только смог восстановиться, но и стать серебряным призёром Олимпийских игр 1952 года. Хотя ступня так и не разгибалась до конца его жизни.

Парень из Ростова. Пленник Бухенвальда. Олимпийский чемпион в штанге

Иван Удодов, советский штангист, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки в наилегчайшем весе, в 17 лет попал в плен к немцам. Прямиком из Ростова-на-Дону он отправился на принудительные работы в Германию. Пытался бежать, за что был отправлен до конца войны в концлагерь Бухенвальд. В 1945 году американские военные выносят на руках 29-килограммового парня, не способного самостоятельно ходить, и отправляют в госпиталь. Врачи поднимают его на ноги. Он начинает подрабатывать шофером, а вечерами заниматься тяжелой атлетикой для восстановления мышечной массы. И так незаметно для всех вырастает в лучшего штангиста СССР, а после и мира, доказав это всем на Олимпийских играх.

Плыть, чтобы жить

Весной 1941 года Леонид Мешков переживал лучшее время в своей спортивной карьере. Впервые в истории плавания он установил одновременно в двух видах три мировых рекорда брассом и три рекорда СССР в кроле, притом что они превышали европейские достижения. Но уже в июне все это стало неважно. Леонид ушел на фронт. Служил в разведке под Ленинградом. Однажды на Лужском оборонительном рубеже Красной армии необходимо было произвести разведку, но фашисты не давали ни одной лодке советских солдат переплыть реку Лугу. Тогда ночью для этого задания были выбраны лучшие пловцы, среди них оказался и Мешков. Разведка прошла успешно. Пловцы уже возвращались назад к реке, но попали в поле видимости одного немецкого поста. По ним был открыт огонь. Товарищ Мешкова был тяжело ранен и потерял сознание. Мешков дотащил его ползком до реки и тут неожиданно почувствовал острую боль в руке. Рядом разорвалась мина. А ему в руку прилетел ее осколок. Сумев не потерять сознание, Леонид бросился в воду. Одна рука поддерживала товарища, вторая просто болталась. Гребя только ногами, он переплыл реку и спас себя и разведчика. После — госпиталь, длительное восстановление и запрет продолжать воевать. Мешков возвращается в бассейн и уже на чемпионате СССР 1943 года снова оказывается в призах.

Стрельба: история 10-летнего мальчика, прошедшего войну

Судьба Анатолия Богданова складывалась тяжело еще до начала Великой Отечественной войны. Он вырос в детском доме в Ленинграде. Никогда даже не знал своей настоящей фамилии. Назвали Богдановым от слов «Богом» и «дан». Когда началась война, в 10-летнем возрасте умудрился попасть юнгой на катер, а заканчивал войну тромбонистом в военном оркестре. А после победы принял решение стать спортивным стрелком. Карьера вышла очень короткой, но по-настоящему блестящей. Двукратный олимпийский чемпион (1952 и 1956), 10-кратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

Владимир Савдунин. Олег Неелов

Футбол: «Здоровый парень, сижу здесь, в тылу, в то время как идет такая страшная война. В тот же день подал заявление на фронт»

Известные советские футболисты также не стали отсиживаться в тылу. Так вспоминал о тех годах Владимир Савдунин:

«Однажды ехал в трамвае на работу, и меня одолели мысли о том, что вот я, здоровый парень, сижу здесь, в тылу, в то время как идет такая страшная война. В тот же день подал заявление на фронт», — приводит слова Савдунина издание Sports.ru.

Защитник московского «Динамо» героически проявил себя в бою против 15 фашистов под Харьковом. Он быстрее всех товарищей сориентировался и сумел бросить гранату во врагов, чем спас свой отряд, находившийся не только в меньшинстве, но и с минимальным запасом боеприпасов.

Не менее отважно проявил себя Юрий Нырков, защитник ЦДКА, трехкратный чемпион СССР, сражавшийся в самых разных частях нашей страны и впоследствии дошедший до Берлина.

«Берлин брал. Войну 11 мая закончил, а не 9-го. Последние пару дней немца по развалинам отлавливал. Заглянешь в подвал — сидит с консервами и автоматом... Человек пять приятелей только за те дни погибли. Пятнадцатилетние пацаны до последнего отстреливались. «Гитлерюгенд». Мне вот как-то один на один убивать не приходилось. В плен брать — это да. Самое страшное, когда «катюши» по своим били. Но — выжил. Посчастливилось. Двумя контузиями отделался. Вторая — тяжелая», - приводит слова Ныркова издание Sports.ru.

Великая Отечественная война стала чудовищно тяжелым испытанием для всей нашей страны, но только благодаря отваге каждого советского человека она смогла выстоять и после доказывать, что никакие испытания не сломили дух нашего народа, что мы будем побеждать снова и снова, в том числе и в спорте.