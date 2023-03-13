Допуск трансгендеров к женским стартам приближает раскол олимпийского движения. Что делать России?

Наша страна может стать флагманом новой международной спортивной организации по целому ряду вопросов этического и культурного характера.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

О возможном расколе олимпийского движения в обозримом будущем на два лагеря я уже неоднократно писала в предыдущих статьях. В качестве одной из причин — решение тайваньского вопроса Китаем и вероятность последующего отстранения китайских спортсменов от международных турниров. Прецедент с баном российских и белорусских атлетов по политическим причинам еще не единожды будет использоваться в отношении любых геополитических оппонентов США. Второй причиной являются нововведения МОК относительно допуска трансгендеров к участию в одной из двух категорий: мужские и женские соревнования. Это начало конца олимпийского движения, и вот почему.

Расширение прав трансгендеров создает проблемы правового характера

МОК в рекомендациях относительно участия трансгендеров в соревнованиях предоставляет международным федерациям самостоятельно определять нюансы. При этом декларируется запрет на «ненужные медицинские исследования» и даже на осмотры, направленные на установление половой принадлежности. Это означает, что основанием участия в одной из двух категорий (женские или мужские соревнования) может стать самоопределение человека себя как лица иного пола. Другими словами, мужчина, считающий себя женщиной, может выступать вместе с женщинами, что, безусловно, не может не сказаться на результатах в его пользу. Особенно в дисциплинах, где определяющей является физическая сила.

У международных федераций по понятным причинам есть непонимание, как регулировать этот вопрос на своем уровне. Отсутствие четкой регламентации грозит утопить спортивную сферу в правовых спорах о том, что можно считать нужным, а что ненужным медицинским исследованием. Как быть с правами спортсменок, если в их категорию заявляется мужчина, ощущающий себя женщиной? Ощущающий ли на самом деле или это надежда выиграть олимпийскую медаль? Понятие «дискриминация» стало работать исключительно на пользу трансгендерных спортсменов. А любое заявление обычных атлетов о правомерности допуска атлета-трансгендера может быть расценено представителями меньшинств как попытка дискриминации.

Пока не многие бьют в набат из-за нововведений, потому как трансгендеры выступают не очень успешно. Однако первые звоночки вытеснения женщин мужчинами-трансгендерами с пьедестала уже есть. Пример — велогонка в Англии, где в 2022 году первые два места заняли мужчины, идентифицирующие себя как женщины.

Олимпийские кольца. Фото Global Look Press

«Трансгендерные нововведения» открывают ящик Пандоры

Вместе с медицинскими организациями международным федерациям предстоит определить границы допустимого уровня мужских гормонов и других показателей, которые бы, с одной стороны, обеспечили возможность трансгендерам участвовать в соревнованиях (так поставлена задача МОК), с другой — исключили бы их конкурентное преимущество, связанное с гендерным переходом и сопутствующей терапией. Оговорюсь сразу, что обеспечить отсутствие терапевтических исключений для спортсменов, которые осуществляют прием гормональных препаратов на постоянной основе из-за гендерного перехода, практически невозможно. Терапевтическое исключение — это почти всегда преимущество в момент соревнований.

В целом данная сфера является прекрасной почвой для изменения антидопинговых правил в удобную сторону для западных государств, лоббирующих эти новеллы. Может получиться так, что в один момент выгоднее станет быть именно трансгендером или находиться в стадии гендерного перехода для получения терапевтических исключений и права на употребление сильных препаратов, чтобы завоевывать медали.

Конкурентное преимущество трансгендеров может быть связано не только с гормональным фоном, но и со строением тела, центром тяжести, особенностью суставов, мышечной массы и другими антропометрическими признаками, которые не всегда корректируются операцией по смене пола и гормональной терапией. В целом женщина; мужчина, сделавший операцию по смене пола; мужчина, находящийся в стадии гендерного перехода; мужчина, просто определяющий себя как женщина, — это четыре разных субъекта с физиологической точки зрения. Привести их к единому знаменателю в рамках соревнований невозможно, если пользоваться стандартными критериями веса и возраста. Результат — нивелирование принципа справедливости и равенства возможностей, убийство подлинного спорта.

Трансформация Олимпийских игр в Трансгендерные игры лет через восемь-десять вполне реальна.

Олимпийские кольца. Фото Global Look Press

Нововведения МОК — удар по ценностям и женскому спорту

Помимо правовой и медицинской проблемы существует также проблема этическая. Неотъемлемой частью олимпийского движения являются исламские страны и атлеты-мусульмане. Для лиц, исповедующих ислам, недопустимым является, например, физический контакт со спортсменом другого пола вне зависимости от его самоопределения, особенно не защищенными одеждой частями тела (например, в единоборствах или игровых видах спорта). Нахождение в раздевалке или душевой для девушек-мусульманок с мужчиной, ощущающим себя женщиной или совершившим гендерный переход, является харамом. Это недопустимо и для воцерковленной православной христианки, коих в спортивной сфере достаточно много.

Отсутствие учета особенностей спортсменов различных национальностей и вероисповеданий в стремлении обеспечить право на участие трансгендеров в соревнованиях может привести к оттоку первых из олимпийского движения и спорта в целом. Особенно опасна эта ситуация для женщин.

Международный олимпийский комитет в первые годы президентства Томаса Баха сделал очень многое для развития женского спорта, а также повышения его доступности для девочек и женщин в различных частях мира, в странах с различными традициями. Во многих федерациях были пересмотрены правила, устанавливающие допустимую форму одежды, были сделаны исключения для мусульманок, они получили право закрывать отдельные участки тела (аурат). Новые правила могут свести на нет эти результаты. Отток женщин из-за неравенства физических возможностей с мужчинами-трансгендерами грозит стать причиной ухода целой плеяды спортсменок, а откровенное противоречие новых правил религиозным нормам миллионов людей — причиной запрета на занятия спортом со стороны семей девушек в восточных странах.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Данная ситуация ставит перед Россией необходимость готовить почву для развития спортивной отрасли не когда гром окончательно грянет и точка невозврата будет пройдена, а уже сегодня. Совершенно очевидно, что мы не пойдем на поводу общих правил, как не пойдут и многие другие страны, уже неоднократно упомянутые мной в прежних статьях Китай, Иран, арабские государства. Возможно, к ним присоединятся страны Центральной Азии, особенно если против нововведений выскажется Турция, она сейчас задает тон в указанном регионе.

Наши ценности и традиции не должны и не могут приноситься на алтарь спортивных успехов, даже международного уровня. Россия как многонациональное государство отличается бережным отношением ко многим населяющим ее народам, мусульмане и их культура имеют большое значение для нас. Они год от года входят в состав олимпийской сборной нашей страны и достойно защищают ее на спортивной арене. А потому Россия может стать флагманом при формировании новой международной спортивной организации по целому ряду вопросов этического и культурного характера.

Но как вера без дел мертва, так и намерение без действий ничего не стоит. Что важно делать уже сейчас, так это развивать сотруднические отношения с нашими будущими партнерами по новому международному спортивному блоку в направлении женского спорта. А точнее, «женского спорта здорового человека» без феминистического налета. «Женский» и «феминистический» — не синонимы.

Важно избежать перекосов, которые уже были в работе МОК и ЕОК. Так, в рамках заседаний комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), на которых мне доводилось присутствовать, неоднократно обсуждался вопрос о необходимости распределении руководящих должностей и мест в коллегиальных органах управления национальных олимпийских комитетов по квоте: 50 процентов — женщинам. Инициативы, выводящие за скобки компетентность и справедливость в угоду гендерному равенству, не должны заражать тело новой международной спортивной организации. Ее отличительной особенностью должно стать отсечение всего пораженного западным радикализмом и сохранение многогранности культурного, этнического, религиозного. Тогда это будет настоящим спортивным воплощением многополярного мира, который мы сейчас приближаем на геополитическом уровне.