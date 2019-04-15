Штангистка Романова считает, что стала заложницей реформы весовых категорий

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова считает себя заложницей ситуации с разделением весовых категорий на олимпийские и неолимпийские.

На прошедшем в Батуми турнире Романова выиграла золотую медаль в весовой категории до 71 кг, став двукратной чемпионкой Европы. В июле 2018 года были изменены весовые категории: теперь из десяти категорий лишь семь позволяют принять участие в Олимпийских играх. Весовая категория до 71 кг более не является олимпийской.

- Не знаю, почему Международная федерация тяжелой атлетики решила сделать акцент на олимпийские и неолимпийские категории, - цитирует ТАСС Романову. - Например, для меня получается огромный разрыв для перехода в олимпийскую категорию: для категории до 76 кг мне будет трудно набрать вес, а для категории до 64 кг - не согнать. Мне могут вообще сказать: не нравится - завязывай, я заложник обстоятельств в данной ситуации.

По приезде домой мне за победу не будет дано ни премий, ни президентских, а за серебро или бронзу в 76 кг призовых дается все равно больше, чем за победу в 71 кг.