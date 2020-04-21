Сборную Ирака по тяжелой атлетике могут отстранить от Олимпиады из-за допинга

Три иракских штангиста уличены в применении запрещенных препаратов, сообщает Inside The Games. Это может привести к санкциям в отношении сборной страны.

Сообщается, что на допинге попались Алайфури Салван, Ахмед Аль-Хуссейн и Сафаа Алжумайли. Пока ни один из них не был временно отстранен. Ажумайли ранее уже был дисквалифицирован на два года в 2013 году за применение запрещенного препарата станозола. В его активе победа на Азиатских играх 2018 года и десятое место на Олимпиаде-2012 в Лондное.

Если вина всех трех спортсменов будет доказана, для иракских штангистов это будет уже десятый подобный случай с Олимпиады-2008 в Пекине. Также сборной Ирака по тяжелой атлетике будет грозить отстранение от Олимпиады в Токио. Сборная страны, где за год было три и больше подтвержденных случая нарушения антидопинговых правил, может быть отстранена от всех международных соревнований на срок до четырех лет. Национальной федерации по этому виду спорта грозит штраф в 50 тысяч долларов.

Ранее из-за пандемии коронавируса летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год.