Международная федерация тяжелой атлетики отстранила россиян от соревнований

Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в международных и континентальных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Организация запретила проведение на территории России мероприятия под эгидой IWF. Также к международным соревнованиям не могут быть допущены официальные лица и технические представители.

Аналогичные санкции будут действовать в отношении белорусских спортсменов.

Руководство IWF будет внимательно следить за развитием ситуации. В организации надеятся, что санкции будут отменены, когда позволят обстоятельства.