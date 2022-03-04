Международная федерация тяжелой атлетики отстранила россиян от соревнований
Российские тяжелоатлеты не смогут принять участие в международных и континентальных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Организация запретила проведение на территории России мероприятия под эгидой IWF. Также к международным соревнованиям не могут быть допущены официальные лица и технические представители.
Аналогичные санкции будут действовать в отношении белорусских спортсменов.
Руководство IWF будет внимательно следить за развитием ситуации. В организации надеятся, что санкции будут отменены, когда позволят обстоятельства.
Источник: https://tass.ru/sport/13958469
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