Гора из «Игры престолов» победил чемпиона мира по пауэрлифтингу Эдди Холла

В Дубае завершился поединок по правилам профессионального бокса между Хафтором Бьернсcoном, известным как Гора из сериала «Игра престолов», и Эдди Холлом. Бьернссон трижды отправил Холла в нокдаун, но выиграл у британца единогласным решением судей.

Поединок прошел 19 марта и состоял из 6 раундов по 3 минуты. Суммарный вес бойцов перед поединком составил около 300 кг. Холл показал на весах 141 кг, а Бьернссон — 150 кг.

Бьернссон является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2018 года. Холл стал чемпионом мира по пауэрлифтингу годом ранее, в 2017 году. Вражда между спортсменами зародилась несколько лет назад, когда Бьернсcoн не признал победу Холла на соревновании на звание Сильнейшего человека планеты (World's Strongest Man).