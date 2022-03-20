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Сегодня, 10:18

Гора из «Игры престолов» победил чемпиона мира по пауэрлифтингу Эдди Холла

Давид Хачатрян
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Хафтор Бьернсcoн.
Фото Instagram

В Дубае завершился поединок по правилам профессионального бокса между Хафтором Бьернсcoном, известным как Гора из сериала «Игра престолов», и Эдди Холлом. Бьернссон трижды отправил Холла в нокдаун, но выиграл у британца единогласным решением судей.

Поединок прошел 19 марта и состоял из 6 раундов по 3 минуты. Суммарный вес бойцов перед поединком составил около 300 кг. Холл показал на весах 141 кг, а Бьернссон — 150 кг.

Бьернссон является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2018 года. Холл стал чемпионом мира по пауэрлифтингу годом ранее, в 2017 году. Вражда между спортсменами зародилась несколько лет назад, когда Бьернсcoн не признал победу Холла на соревновании на звание Сильнейшего человека планеты (World's Strongest Man).

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