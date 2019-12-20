Глава Федерации тяжелой атлетики России Агапитов будет выдвинут на пост президента EWF

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов будет выдвинут на должность президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

— Максим Октябринович Агапитов на выборах будет выдвинут на должность президента Европейской федерации тяжелой атлетики, — приводит слова генсека ФТАР Александра Кишкина РИА Новости. — Данное решение принято вчера на заседании исполкома федерации. Также Агапитов будет баллотироваться на должности первого вице-президента EWF, вице-президента EWF и члена исполкома EWF.

Выборы руководства EWF состоятся в апреле 2020 года в Москве во время проведения чемпионата Европы.