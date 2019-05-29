Чемпион Европы по тяжелой атлетике Малигов задержан за кражу из крупного торгового центра

Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике Адам Малигов был задержан в Москве за кражу из крупного торгового центра, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошел на улице Вавилова. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Охрана отследила спортсмена с помощью камер и остановила на выходе. Сначала Малигов попытался подраться с охранниками, но конфликт был вовремя остановлен. Атлет был доставлен в отдел полиции, где провел несколько часов.

В настоящее время Малигов находится на свободе, однако не приходит к следователю и не отвечает на телефонные звонки. В ближайшее время его объявят в розыск.

Отмечается, что своей супруге Малигов заявил, что ничего не крал.

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