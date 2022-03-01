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Сегодня, 11:13

Чемпионат мира по волейболу перенесли из России

Мужской чемпионат мира по волейболу перенесен из России в другую страну
Роман Шишов
Корреспондент
Чемпионат мира по волейболу перенесли из России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла мужской чемпионат мира из России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. Новое место проведения турнира не уточняется.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

Источник: https://tass.ru/sport/13910701
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