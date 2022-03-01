Чемпионат мира по волейболу перенесли из России.

Мужской чемпионат мира по волейболу перенесен из России в другую страну

Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла мужской чемпионат мира из России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России. Новое место проведения турнира не уточняется.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.