Словения откажется от участия в чемпионате мира по волейболу в России

Сборная Словении не будет участвовать в чемпионате мира 2022 года среди мужских команд, если права на его проведение будут сохранены за Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волейбольной федерации Словении.

Международная федерация волейбола (FIVB) в субботу перенесла из России матчи Лиги наций 2022 года из-за ухудшения ситуации на Украине. Организация объявила о том, что продолжит внимательно следить за ситуацией и рассмотрит вопрос возможности проведения других соревнований, запланированных в России, в том числе чемпионата мира. Ранее от участия в турнире отказались поляки и французы.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле.