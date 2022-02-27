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Сегодня, 20:08

Словения откажется от участия в чемпионате мира по волейболу в России

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Словении не будет участвовать в чемпионате мира 2022 года среди мужских команд, если права на его проведение будут сохранены за Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волейбольной федерации Словении.

Международная федерация волейбола (FIVB) в субботу перенесла из России матчи Лиги наций 2022 года из-за ухудшения ситуации на Украине. Организация объявила о том, что продолжит внимательно следить за ситуацией и рассмотрит вопрос возможности проведения других соревнований, запланированных в России, в том числе чемпионата мира. Ранее от участия в турнире отказались поляки и французы.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани и Ярославле.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/voleybol-1775422104.html
Сборная Словении по волейболу
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