Новосибирск примет юношеские турниры после отмены ЧМ по волейболу

Власти Новосибирской области при поддержке Минспорта РФ и федерации волейбола страны намерены провести дополнительные детско-юношеские и юниорские турниры на новосибирской «Локомотив Арене», на которой должны были пройти матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Что касается дополнительных турниров [вместо международных], вопрос проработаем с Всероссийской федерацией волейбола, Минспортом РФ, чтобы какие-то дополнительные детские, юниорские, юношеские турниры проводить на «Локомотив Арене». Она чрезмерно востребована, является универсальным объектом и для других видов спорта, и для концертно-массовой деятельности, она будет задействована», — цитирует ТАСС Ахапова.

Он уточнил, что на средства, которые выделили на подготовку чемпионата мира, были запланированы соревнования в школьных и юношеских лигах — они пройдут по плану. Остальные средства планируется направить на развитие массовых видов спорта, в частности школы волейбола в регионе.

Международная федерация волейбола (FIVB) во вторник сообщила о переносе мужского чемпионата мира по волейболу из России. Матчи должны были пройти в том числе в Новосибирске, где построили крупнейший за Уралом волейбольный центр на 5 тысяч мест «Локомотив Арена».

ЧМ должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.