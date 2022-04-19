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Тетюхин о лишении России чемпионата мира по волейболу: «Уверен, что все вернется на свои места»

Сергей Тетюхин отреагировал на лишение России чемпионата мира по волейболу
Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин отреагировал на лишение России права на проведение чемпионата мира в 2022 году.

«Насколько я знаю, наша федерация подала в суд на Международную федерацию волейбола. Работают юристы. Потому что это отмена чемпионата мира, где потрачены колоссальные средства. В любом случае FIVB и Европейская федерация хорошо относились к нашей федерации волейбола. Большое представительство от страны всегда было. Поэтому Россию в плане волейбола любят и уважают.
Никаких подлых вещей сборная не совершала. Взаимоотношения открыты, но есть определённое давление. И тут я хорошо понимаю FIVB: не всегда они могут поступить, как хотелось бы. Придёт время, когда они самостоятельно начнут принимать решения. Более чем уверен, что всё вернётся на свои места», — цитирует «Чемпионат» Тетюхина.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4670423-vsyo-vernyotsya-na-svoi-mesta-tetyuhin-otreagiroval-na-lishenie-rossii-chm-po-volejbolu.html
Волейбол
Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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