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5 сентября, 19:53

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Украины обыграла команду Нидерландов в матче 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу.

Украинская команда одержала победу в трех сетах — 25:16, 25:19, 25:18.

Сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.

ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин изначально должен был пройти в России. Турнир был перенесен Международной федерацией волейбола (FIVB). Место сборной России на мировом первенстве как раз заняла Украина.

Сборная Украины по волейболу
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