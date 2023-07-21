Первое заседание CAS по компенсации за чемпионат мира по волейболу в России пройдет осенью

Первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о компенсации российской стороне затрат на подготовку к проведению мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года пройдет осенью.

«Сейчас идет процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью», — приводит ТАСС слова президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко.

В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в CAS с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (ФИВБ) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира. ВФВ потребовала компенсацию в размере 80 миллионов долларов.