В Международной федерацией волейбола рассказали о разбирательствах из-за переноса чемпионата мира из России

Обсуждение Международной федерацией волейбола (FIVB) и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) вопросов, связанных с переносом чемпионата мира из России, остаются строго конфиденциальными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIVB.

Ранее стало известно, что ВФВ требует компенсировать 80 миллионов долларов за перенос чемпионата мира из России. Также ВФВ подала апелляцию в апелляционный комитет FIVB по поводу переноса мирового первенства.

«Любые обсуждения между FIVB и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), касающиеся переноса чемпионата мира по волейболу среди мужчин из России, остаются строго конфиденциальными в соответствии с действующим соглашением. Поэтому мы не будем больше комментировать этот вопрос», — сообщили в пресс-службе FIVB.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.