Наталия Гончарова: «Недовольна результатом, но мы можем бороться за Кубок мира с Китаем и США»

Доигровщица сборной России Наталия Гончарова после игры Кубка мира против Доминиканы (3:2) рассказала «СЭ», что считает реальной борьбу за Кубок мира с лидерами турнира.

— Недовольна результатом, мы хотели и должны были выигрывать 3:0, — отметила Гончарова. — Но в третьем сете, когда уже спокойно вели, было много пауз, замен, и они нас выбили из колеи. Когда играли одним составом, все было нормально, вели с хорошим счетом и могли так довести до спокойной победы и всю игру. Лично я сбилась ритма из-за частых пауз. В итоге дали сопернику вернуться. То есть мы их сами разыграли, и дальше матч уже пошел очко в очко.

Если говорить в целом о йокогамской части турнира, то она прошла отлично. Мы выиграли четыре матча из пяти, идем третьими и можем цепляться за более высокие места. Даже с Китаем можно было цепляться, если бы сами показали свой максимум. Хотя, конечно, у них отличный блок, подача, мы играем не на их уровне. Своей игрой в отдельных моментах довольна, где-то нет. Безусловно, есть что подправить. (Дмитрий Кузнецов)