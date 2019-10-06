Туомас Саммелвуо: «Не знал, что Медведева будет представлять сборную России на Играх-2020»

Финский тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо по окончании этапа Кубка мира в Нагано вспомнил олимпийское прошлое города.

— Я очень рад, что побывал в Нагано, потому что я большой фанат Зимних Олимпийских игр. И здесь хоккейная сборная Финляндии в 1998 году взяла бронзовую медаль. Здорово побывать здесь, все было очень круто.

— Знаете, что российские фигуристы на этой арене взяли три золота? А еще одна фигуристка, Евгения Медведева, большая поклонница Нагано и будет послом сборной России на Летних играх в Токио?

— Не знал. И про результаты фигуристов честно говоря, не слышал, — сказал Саммелвуо на пресс-конференции. (Дмитрий Кузнецов)