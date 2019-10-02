Россия победила Канаду, отыгравшись со счета 0:2
10:20
Мужская сборная России по волейболу в рамках группового этапа Кубка мира обыграла Канаду со счетом 3:2. Отметим, что россияне уступили в двух первых партиях, но смогли отыграться.
Ранее сборная России обыграла Иран — 3:1. 4 октября россияне встретятся с Австралией.
Кубок мира
Мужчины
Групповой этап
Канада — Россия — 2:3 (25:23, 25:16, 17:25, 23:25, 10:15)
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/calendar/?from=header-main-menu
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...