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Россия победила Канаду, отыгравшись со счета 0:2

10:20
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Мужская сборная России по волейболу в рамках группового этапа Кубка мира обыграла Канаду со счетом 3:2. Отметим, что россияне уступили в двух первых партиях, но смогли отыграться.

Ранее сборная России обыграла Иран — 3:1. 4 октября россияне встретятся с Австралией.

Кубок мира

Мужчины

Групповой этап

Канада — Россия — 2:3 (25:23, 25:16, 17:25, 23:25, 10:15)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/calendar/?from=header-main-menu

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