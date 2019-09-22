«Прямо в 50 м от центральной площади ко мне подошел жуткий наркоман с ножом»... Супероткровенное интервью Вольвича

Блокирующий сборной России Артем Вольвич зажег не на шутку.

— Что-то такое 90-е в Нижневартовске?

— Бандитизм, север, группировки, вахтовики, которые были при деньгах. Вечером страшновато. Запросто могли остановить.

— Эй, ты че такой длинный?

— Вот это прям классика. «Эй, слышь, длинный, ну-ка сюда иди». На пятки — и мчишь так, что Болт бы опешил.

— Ни разу не догнали?

— Один раз остановили с ножом. Я прям побелел. Реально было очень страшно. Подошел какой-то жуткий наркоман. А у меня было-то 15 руб. Отдал — и побежал. И это все было в 50 м от центральной площади! В тот момент я просто офигел. Возле меня чувак с ножом, а все просто ходят мимо, как будто ничего не происходит.

Еще как-то с другом шли, а там толпа. Ну, мы на пятки — и до свидания. Судьбу испытывать не очень хотелось.

— Толпа на толпу — было?

— Дрались-дрались. И с битами, и с дубинками, и с кастетами. Доставалось. И по голове прилетало. И не только в Нижневартовске. Задиристый я был. Это сейчас — вон какой спокойный (Владимир Иванов)

Скоро на сайте «СЭ» читайте полное интервью Артема Вольвича

Из него вы узнаете:

— как вечеринки и алкоголь чуть не угробили его карьеру

— куда нужно вкладывать деньги

— про атаку феминисток

— о конфликте с Губерниевым

— зиме в «минус» 50

— об отношении к политикам