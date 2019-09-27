Объявлен окончательный состав мужской сборной России на Кубок мира в Японии
16:17
Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммелвуо объявил состав команды для участия в Кубке мира, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Связующие: Дмитрий Ковалев, Сергей Гранкин.
Диагональные: Денис Земченок, Павел Круглов.
Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.
Доигровщики: Федор Воронков, Андрей Сурмачевский, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов.
Либеро: Евгений Андреев, Валентин Голубев.
Кубок мира пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Согласно регламенту турнира, заявка каждой команды может включать 25 волейболистов, но в каждом конкретном матче может принять участие не более 14 игроков.