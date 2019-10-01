«Не ожидал, что меня вообще пригласят». В сборную России вернулся конкурент Михайлова и Полетаева

Нападающий новосибирского «Локомотива» Павел Круглов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от первого за четыре года матча за сборную России, сыгранного на Кубке мира против Ирана (3:1).

34-летний диагональный брал серебро домашнего чемпионата Европы еще 12 лет назад, а в 2011-м стал обладателем Кубка мира, но с 2015 года не играл в национальной команде. Сегодня он набрал в четырех сетах 12 очков.

— Павел, ожидали, что удастся справиться с Ираном так быстро? Все могло закончиться еще в третьей партии.

— Не ожидали, потому что ребята играют там давно, это организованная команда с хорошим пасующим. Мы же приехали спонтанно, собрались за пару дней. Поэтому волнение было, никогда не играли вместе в таком составе, еще и эти переезды. С корабля на бал получилось. Тем не менее, играли мы хорошо, но не дотерпели.

— Почему так?

— Да как обычно, вели пять очков и начали посматривать на табло. За что и получили. Расслабились, но хорошо, что вытянули в концовке. Было важно начать с победы. Дальше в смысле сыгранности, думаю, будет полегче.

— А летели вы сюда хотя бы вместе?

— Кто как. Кто-то прямым рейсом, кто-то с пересадками. Встретились все уже только здесь.

— Тренировки были?

— Одна. Опробовали площадку, по сути 20 минут постояли вместе первой шестеркой, и все. Конечно, вместе некоторые люди играют, мы играли с Серегой Гранкиным в свое время. Но хотелось бы недельку потренироваться.

— Тем не менее, для команды, которая постояла 20 минут, вы играли здорово. С учетом этого результата, победы Аргентины над США мы можем здесь претендовать на победу, медали?

— Раз уж мы сюда приехали, еще и в предолимпийский год, то не хотелось бы уезжать без медалей как минимум, и у нас на них хорошие шансы. Здесь особенность турнира в том, что каждая как игра как финал. Нам Туомас так и сказал — будет 11 финалов. Здесь каждая игра, проигранная даже слабому сопернику, в конце будет важна. Это даже не групповой этап чемпионата мира и Европы, где бывают ничего не решающие игры.

— Павел, для сборной это подготовка к Олимпиаде, а для вас? Тоже подготовка к возможному в ней участию?

— Если честно, не знаю. Я вообще не ожидал, что меня пригласят. Я возрастной игрок, понимаю. Может быть, это один из последних шансов поиграть за сборную, показать все, что я могу, получить медаль, оставить о себе хорошие впечатления. А дальше тренерский штаб будет решать. Понятное дело, у нас есть два замечательных диагональных — Витя Полетаев и Максим Михайлов, и мне с ними конкурировать сложновато. Тем не менее, все может быть. Моя задача — показать свой максимум.

— Вы к соперникам как-то успеваете готовиться? Канада уже завтра утром по сути.

— Ребята-статистики готовят информацию, ее не так много, буквально 25 минут собрание, основное нам покажут. Но нас беспокоит прежде всего своя игра. Отталкиваться будем от нее. В принципе если у нас пойдет, то нам здесь по силам некоторые команды проходить за счет себя. (Дмитрий Кузнецов)