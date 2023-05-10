Золото в год столетия! Женское «Динамо» — чемпион в волейболе

Итоги золотой серии.

Суперлига. Женщины. 4-й матч

Финал

«Локомотив» — «Динамо» М — 1:3 (29:27, 23:25, 26:28, 21:25). Счет в серии: 1-3

За третье место

«Динамо-Метар» — «Протон» — 1:3 (26:24, 18:25, 24:26, 23:25). Счет в серии: 2-2



Суперлига. Мужчины. 4-й матч

За третье место

«Локомотив» — «Зенит» СПб — 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:13). Счет в серии: 3-1

Завершилась финальная серия в женском волейболе. В четвертом матче противостояния московское «Динамо» одержало победу над прошлогодними чемпионками — «Локомотивом» из Калининграда. Таким образом, подопечные Константина Ушакова сделали прекрасный подарок болельщикам в год столетия общества «Динамо», чего ранее не удалось мужскому волейбольному клубу.

Золотой блок

После первого матча в Москве казалось, что финальная серия у женщин обойдется тремя встречами. Слишком уверенно «Динамо» взяли вверх, став лучше прошлогодних чемпионок практически по всем показателям. Однако во втором матче «Локомотив» начал поднимать голову. Да, москвички победили, но сделать это было явно сложнее, чем в стартовой игре. Помогли опыт и сыгранность в решающие отрезки партий.

А на третью встречу в Калининграде волейболистки «Локо» вышли с сумасшедшим настроем. В этом им сильно помогла поддержка родных трибун, которая не только гнала домашнюю команду вперед, но и создавала психологическое давление на соперниц. В результате хозяйки продемонстрировали отличные показатели на приеме и много забили в атаке, сократив отставание в серии.

В четвертом матче напряжения стало еще больше. В стартовой партии команды бодались до конца за каждое очко. «Динамо» за сет сделало семь результативных блоков. Обычно с таким высоким показателем берут партию. Однако в матче повели хозяйки за счет хорошей эффективности атак — 51 процент реализации. Гостьи четыре раза уходили от сетбола, но от пятого не смогли — 29:27.

Во второй партии «Динамо» продолжило переигрывать калининградок на блоке, и это, наконец, дало положительный результат. Плюс «Локо» стал заметно больше совершать результативных ошибок: семь против трех за сет. А третью партию обязаны были забирать хозяйки. В концовке они вели со счетом 24:22. Но снова споткнулись о динамовский блок, который усилила Екатерина Енина, не игравшая после травмы во втором матче финала. В решающие моменты отлично себя проявила доигровщица бело-голубых Ирина Капустина.

В четвертом сете упорная борьба продолжилась. У хозяев уже не было права на ошибку. В такой ситуации многое решают нервы лидеров. Их в концовке у «Локо», к сожалению, не хватило. Калининградки стали чаще ошибаться, порой в простых ситуациях, а «Динамо» тащило в защите, куражилось в контратаках. И блок, конечно, блок. Он стал для москвичек гарантом золота. Победный же удар нанесла капитан «Динамо», самый результативный игрок сезона Наталия Гончарова.

ВК «Локомотив» (Новосибирск)

Бронзовый Новосибирск

Также 10 мая прошли четвертые матчи серии за третье место у мужчин и женщин. В Челябинске саратовскому «Протону» нужно было обязательно обыгрывать местное «Динамо-Метар». Хозяйки вырвали в концовке первый сет. Однако «Протон», который, вероятно, проводит свой лучший сезон в истории, не был намерен сдаваться и отвоевал победу. Таким образом, судьба бронзы решится в Саратове 14 мая.

А мужские медальные разборки завершены. В золотой серии казанскому «Зениту» понадобилось всего три матча, чтобы обыграть московское «Динамо», а в противостоянии за третье место — на одну игру больше. Четвертая встреча «Локомотива» и питерского «Зенита» проходила в Новосибирске. На своей площадке при сумасшедшей поддержке болельщиков железнодорожники практически неуязвимы. Именно здесь была прервана 34-матчевая победная серия «Зенита» из Татарстана.

Но если казанцев в плей-офф новосибирцы пройти не смогли, то одноименный клуб из Санкт-Петербурга одолели уверенно. Самым результативным в четвертой игре был диагональный «Зенита» Виктор Полетаев (18 очков), однако его подвиги не помогли. «Локомотив» берет бронзу, питерцы остаются без медалей.