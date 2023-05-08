«Зенит» — чемпион и в волейболе. Казань вернула титул впервые с 2018 года

Финальная серия в мужской Суперлиге оказалась скоротечной.

Суперлига. Мужчины. Финал

1-й матч. «Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17)

2-й матч. «Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21)

3-й матч. «Динамо» М — «Зенит-Казань» — 2:3 (25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15)

Казанский «Зенит» в 11-й раз в истории и впервые за пять лет стал чемпионом страны по волейболу, разгромив в золотой серии прошлогоднего чемпиона — столичное «Динамо». Правда, третий поединок в Москве получился очень упорным — в нем клуб из Татарстана уступал по сетам 0:2 и спася буквально чудом. Как бы то ни было, финал в мужской Суперлиге завершился гораздо раньше, чем ожидали. В 2019-м, когда перед пандемией титул в последний раз разыгрывался в формате серии, чемпионское противостоящие растянулось на четыре матча.

Смена чемпиона

Третья встреча серии 2023 года получилась самой захватывающей. В первых двух сетах соперников разделили всего два очка. Хозяева были чуть удачливее, и казалось, что они в итоге дожмут соперников. Но в третьей партии динамовцы вдруг растеряли концентрацию и позволили «Зениту» нарастить отрыв благодаря надежным действиям в атаке Михайлова и Деру. Третья партия без вариантов осталась за гостями. Момент истины наступил в четвертом сете, когда при счете 6:8 связующий и капитан москвичей Павел Панков неудачно приземлился и повредил колено. Вместо него на площадку вышел Чеславс Свентицкис, который не стал полноценной заменой травмированному лидеру.

Казанцы уверенно вели дело к победе в четвертом сете, когда едва не сотворил чудо болгарский легионер «Динамо» Цветан Соколов. В концовке он набрал пять очков подряд и сделал четыре эйса. После его атаки при счете 28:28 у хозяев был матчбол, но здесь удача оказалась не на стороне москвичей. Игра перешла в тай-брейк. В нем со счетом 11:8 вели хозяева, но удержать преимущество не сумели. Благодаря эйсам Максима Михайлова «Зенит» вырвался вперед и своего уже не упустил. Гостевая победа принесла казанцам долгожданный трофей, который увенчал перестройку сильнейшей команды страны, продлившуюся пять лет.

Напомним, что столичное «Динамо» выигрывало чемпионат страны два года подряд — в 2021-м и 2022-м. Казанцы неизменно брали титул на протяжении пяти лет — с 2014 по 2018 год. А за 12 лет (2007-2018) завоевали 10 чемпионских трофеев. В прошлом году «Зенит» уступил в полуфинале новосибирскому «Локомотиву», а в нынешнем сезоне занял первое место по итогам регулярного чемпионата.

Игроки и тренеры «Зенита» с кубком. vk.com/volleyzenit

Прошлогодняя осечка все-таки была случайностью

— От результата конкретного матча нет никакого разочарования, — отметил после игры главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — Мы оставили себя на площадке без остатка. Команда «билась в кровь», мы потеряли по ходу матча нашего капитана Павла Панкова. Ребята поддержали его, мы претендовали на победу до самого конца встречи. Конкретно в третьем матче нам где-то не хватило удачи. Если говорить про серию, то невнятные матчи с нашей стороны в Казани вселили в соперника определенную уверенность. Сейчас нет смысла рассказывать о причинах неудачных первых двух встреч, искать какое-то алиби. Ни болельщики, ни журналисты не знают, с какими травмами и проблемами сталкивается команда. Могу сказать одно — я горжусь парнями. Они вышли и делали свою работу.

— Слезы ребят говорят о многом, в том числе о сложности пути, который мы прошли, — отметил главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. — Это слезы радости от хорошо проделанной работы. Мы сами себе доказали, что наша прошлогодняя осечка все-таки была случайностью. То поражение сильно по нам ударило. Я очень рад и горжусь тем, что мы сделали правильную работу, исправили ошибки и никому не дали усомниться, что достойны этого чемпионства. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в большом составе приехали на матч. По-моему, наших болельщиков было ползала. Я слышал это, видел множество шарфов. Команда это чувствовала.

Для Вербова это первый большой трофей в качестве главного тренера. Бывший либеро сборной России и двукратный призер Олимпиад начал тренерскую карьеру в Казани в качестве помощника Владимира Алекно, страхуя именитого наставника во время болезни. В 2020-м Алексей покинул «Зенит» ради самостоятельной работы в Кемерово, но один сезон спустя, после отставки Алекно, вернулся в Татарстан и за три сезона создал там чемпионский коллектив.

Главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. vk.com/volleyzenit

На карту Вербов и «Зенит» поставили все — поражение никто бы не принял

Для руководства клуба, который всегда себя позиционировал как международный гранд, пять лет без побед — ситуация, с которой примириться явно не могли. Президент «Зенита-Казань» Рафкат Кантюков перед стартом сезона четко поставил задачу: золото — и никак иначе. Заждались титулов как от команды в целом, так и конкретно от Алексея Вербова. Вербова-тренера открыл, как и на высоком уровне Вербова-игрока, Владимир Алекно. Поначалу отеческая помощь Алекно даже немного давила на Алексея. Но теперь Вербов в свободном плавании — и от него требовали результата.

Итог прошлого сезона для Казани был трагедией. Рекордная серия из 36 побед подряд завершилась сенсационным поражением в полуфинале от «Локомотива». Таков итог эксперимента под названием «Финал четырех». Кантюков видел в этом даже скрытый смысл и говорил о закулисных разговорах якобы искавших способы разобраться с казанской командой на административном уровне людей.

Так или иначе, ту оплеуху предпочли забыть и списать на случайность. Но в этом году поражение Алексею уже никто бы не простил — вариантов для оправданий нет. Ведь для победы было сделано буквально все. Команда даже чудом сохранила главного легионера. Американец Майка Андерсон солирует как в сборной США, так и в «Зените-Казань», несмотря на всю внешнеполитическую конъюнктуру. Из потерь по сравнению с прошлым годом вспоминается разве что поляк Бартош Беднож, но его успешно заменили бельгийцем Сэмом Деру.

Игроки «Зенита» празднуют победу в финале. vk.com/volleyzenit

Команда сохранила легионеров благодаря семейной атмосфере

Ранее Деру выступал в том числе за московское «Динамо». В тот сезон он и попал на карандаш казанского руководства, хотя отзывы о его игре за столичный клуб были полярные. Ходили разговоры о сложном характере иностранца и ленивом подходе к работе. Но в «Зените-Казань» к нему вопросов точно быть не может. Финал он играл с повреждением, но это никак не сказывалось на качестве его действий на площадке и самоотверженности. Результат первой игры, во многом определившей тон серии, — по большей мере его заслуга. В пассив себе первую игру мог записать Павел Панков. Он начал приходить в себя ближе к концу серии и лучший свой матч провел в Москве. Панков также был травмирован, но в этом случае «Динамо» получило только бледную тень ранее лучшего связующего страны.

Пока что сложно говорить о собственном тренерском стиле Вербова. Критики и вовсе говорят, что его победы — до сих пор багаж Алекно, да и с таким составом «Зениту» и тренер едва ли нужен. Но в игровых видах спорта на одних именах команду не построить. Ей нужен стержень, клей, и чаще всего в такой объединяющей всех роли выступает именно главный тренер. У Вербова есть очень полезное для этой работы качество — он со всеми умеет находить общий язык. Его стиль общения разительно отличается от холодного и жесткого Алекно. Алексей старается создать в клубе душевную, семейную атмосферу, при этом не забывая о высоких требованиях к игрокам и субординации.

Сэм Деру. vk.com/volleyzenit

Вербов открыл молодых игроков и нашел мотивацию для ветеранов

Именно человеческий подход позволил казанскому «Зениту» сохранить прошлой весной Андерсона, которого не раз уговаривали вернуться в Америку либо хотя бы найти себе клуб в Европе. Но Майка не хотел покидать ребят, которые стали ему родными. И чья это заслуга, если не Вербова? Алексей открыл стране нового либеро. Болельщики шутят, что после того как он завершил карьеру, перед ним в этом плане был своеобразный «долг» — и «выплатить» его Вербов успел вполне оперативно. 20-летнего Илью Федорова постепенно начали подключать к играм основы еще в прошлом году, но в этом сезоне он стал неотъемлемым игроком стартового состава и вышел на совершенно новый уровень. Как и Михаил Лабинский — еще одно открытие Вербова-тренера. Нашел подход Вербов и к ребятам, с которыми совсем недавно сам играл на площадке, а ведь для многих эта задача при переходе на новый статус критична.

38-летний Александр Волков всего на три года младше 41-летнего Вербова. Но и он слушал Алексея Игоревича беспрекословно, по возможности помогая и подсказывая. Этот сезон для героя Лондона-2012 стал последним, и вероятно, вскоре мы увидим и Волкова в тренерском статусе. А вот Максим Михайлов пока от волейбола не устал и наверняка еще проведет несколько сезонов за «Зенит-Казань». В игровом плане он до сих пор лидер, как и лидер в раздевалке — заслуга капитана в этом успехе также огромна. Волейбольный «Зенит» часто сравнивают с футбольным. Обе команды — явление в спорте и династии в настоящем смысле этого слова. Но если от петербургских побед многие уже устали, то в Казани, наоборот, хотели вернуть статус-кво и показать, кто хозяин российского волейбола.

В этом сезоне у Вербова требл — Спартакиада, Кубок России и чемпионат. Первый титул в новой эпохе для себя и для клуба. И есть ощущение, что для «Зенита-Казань» она может стать не менее успешной, чем многолетняя эпоха Алекно.

Чемпионы России с 2018 года

2018. «Зенит-Казань»

2019. «Кузбасс» (Кемерово)

2020. «Локомотив» (Новосибирск)

2021. «Динамо» (Москва)

2022. «Динамо» (Москва)

2023. «Зенит-Казань»