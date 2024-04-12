«Динамо» обыграло «Белогорье» и сравняло счет в серии 1/2 финала чемпионата России
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Белогорье» во втором матче серии 1/2 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21). Бело-голубые сравняли счет в серии — 1-1.
Третий матч серии до трех побед пройдет в Москве 15 апреля.
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 17:25, 21:23)
Счет в серии: 1-1
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