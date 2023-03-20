Вакантные места в плей-офф почти закончились. Но интрига в волейбольной суперлиге остается

У мужчин в регулярном чемпионате осталось провести один тур, у женщин — два.

«Гладкая» часть сезона в российском волейболе неумолимо близится к концу, и вопросов без ответа по ее итогам остается все меньше. При этом расставлены далеко не все точки над i, и последние штрихи в эту картину будут внесены только в заключительных турах.

У мужчин еще неделю назад были известны имена 11 из 12 участников плей-офф, но обладатель последней путевки пока не определен. В середине недели два претендента сравнялись по победам, после того как «Нефтяник» на выезде одолел в пяти партиях «Нову», а «Газпром-Югра» не смог дать бой казанскому «Зениту». Теперь же проиграли и те и другие.

Четверка четвертьфиналистов

Вообще, на финише команды поделились на дуэты, заочно борющиеся между собой — «Зенит-Казань» и «Динамо» оспаривают первое место, «Зенит» петербургский и «Локомотив» спорят за третье, «Газпром-Югра» и «Нефтяник» хотят в плей-офф. Причем эти сюжетные линии постоянно переплетаются между собой.

В 29-м туре воодушевленный «Нефтяник» попытался на кураже дома покусаться с действующими чемпионами. Команда Алексея Рудакова даже зацепила вторую партию, отыграв отставание в пять мячей, и дотянула до «качелей» в четвертой. Но класс «Динамо» выше, и усилиями вышедшего по ходу игры на замену Романаса Шкулявичуса и Ярослава Подлесных гости увезли победу.

Фото ВК «Зенит»

В турнирном плане москвичам этот успех ничем не помог, поскольку победил и «Зенит-Казань». Лидеры играли в гостях с «Уралом», но уступать в день 35-летия своего лидера Максима Михайлова не имели права. Любопытно, что рулевой казанцев Алексей Вербов, вместе с которым Михайлов еще в 2012-м брал олимпийское золото, предоставил Максиму право на день стать «и.о.» главного тренера. И тот справился с задачей — гости победили в трех сетах за 68 минут. Нельзя не отметить и то, что у уфимцев есть проблемы с составом, а «Зенит» последние туры может включать широкую ротацию — команда на каждую партию выходила в новом сочетании, игроки меняли позиции.

Что же касается борьбы за 12-е место, то «Газпром-Югра» не смог извлечь дивидендов из неудачи «Нефтяника», но фаворитом в матче с петербургским «Зенитом» сибиряки изначально и не были. У гостей вернулись в строй Егор Клюка и Мэттью Андерсон, и команда Виктора Сидельникова почти не испытала проблем. Югорцы на равных бились только до середины первого сета, когда пропустили рывок «Зенита» — 11:0.

После этого тура «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» и «Локомотив», в интересном матче обыгравший в Красноярске «Енисей», гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал. Скорее всего, именно в таком порядке они и расположатся в таблице. Это произойдет, если казанцы в последнем матче возьмут верх над «Енисеем», а петербуржцы — над «Уралом». Чтобы получить последнюю путевку в плей-офф, «Газпрому-Югре» достаточно, чтобы «Нефтяник» в заключительном туре не победил в гостях «Локомотив».

ВК «Уралочка-НТМК»

Задача с одним неизвестным

У девушек впереди еще два игровых дня, но в 24-м туре был, пожалуй, ключевой момент в определении первого места. Лидирующее московское «Динамо» принимало челябинское «Динамо-Метар». Уральская команда в первом круге дала бой одноклубницам, да и в чемпионате в предыдущих девяти турах одержала семь побед. Но в Москве на площадку не смогла выйти лидер «Динамо-Метара» Дарья Малыгина, и Наталия Гончарова с компанией всего за час и одну минуту деклассировали соперниц.

Что касается борьбы за зону плей-офф, то семь из восьми команд определены, а в борьбе за восьмое пока лидирует красноярский «Енисей». В прошедшем туре сибирячки в шикарном по сценарию матче победили в гостях «Уралочку-НТМК». Дело растянулось на пять партий, а лидер атак «Енисея» Софья Писаревская настреляла 31 очко.

Но вот в том, смогут ли красноярские девушки удержаться на этой позиции, есть сомнения. В последних турах «Енисею» играть с московским и казанским «Динамо». А на пятки им наступает еще одно «Динамо», из Краснодара. Соперницы у южанок тоже крепкие, но не такие статусные — «Тулица» и «Протон». И всего одна победа может изменить расстановку сил.

Суперлига. Мужчины. 29-й тур

«Динамо-ЛО» — «Факел» — 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 29:27)

«Енисей» — «Локомотив» — 0:3 (22:25, 30:32, 22:25)

«Нефтяник» — «Динамо» — 1:3 (17:25, 26:24, 19:25, 25:27)

«Урал» — «Зенит-Казань» — 0:3 (18:25, 12:25, 20:25)

«Газпром-Югра» — «Зенит» — 0:3 (16:25, 18:25, 15:25)

«Кузбасс» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18)



Суперлига. Женщины. 24-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Протон» — 1:3 (17:25, 15:25, 25:19, 16:25)

«Спарта» — «Минчанка» — 1:3 (25:19, 22:25, 21:25, 20:25)

«Динамо» М — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:15, 25:10, 25:22)

«Локомотив» — «Липецк» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:23)

«Уралочка-НТМК» — «Енисей» — 2:3 (18:25, 29:27, 17:25, 27:25, 13:15)

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Кр — 3:0 (25:20, 25:15, 25:17)

«Тулица» — «Ленинградка» — 2:3 (25:14, 25:22, 29:31, 18:25, 10:15)