«Были предложения из-за рубежа, но я пока хочу играть в России». Новый этап в карьере Кадочкиной

Молодая звезда перезапускает карьеру в «Локомотиве».

Татьяна Кадочкина — яркий вундеркинд российского волейбола. Впервые она сыграла в матче взрослого чемпионата страны в 15 лет и практически сразу закрепилась в основном составе казанского «Динамо». Вместе с ней за молодежный и главный клуб из столицы Татарстана играла и другая юная звезда — Арина Федоровцева. Федоровцева после Олимпиады решила переехать в Турцию и теперь выступает за «Фенербахче».

Кадочкина провела за Казань еще один сезон, но в прошлое межсезонье также решила сменить клуб. Теперь Татьяна — доигровщица калининградского «Локомотива». Среди причин для перехода главным Кадочкина называет желание бросить себе вызов. В интервью «СЭ» волейболистка рассказала о том, как прошла адаптация в новой команде, какие у нее и клуба планы на будущее, а также чем она занимается в свободное время.

Выиграть регулярку не принципиально. Но и не проигрывать же специально!

— Какое сейчас настроение у вас лично и у команды в целом?

— В целом настроение хорошее. Тренируемся, готовимся усердно. Но результат последней игры нас не сильно радует, сами понимаете. Сделаем выводы над ошибками и будем идти дальше. Впереди плей-офф, надо заканчивать регулярку на хорошей ноте.

— Проигрывать на тай-брейке обиднее, нежели в матче, где ничего не получается?

— Всегда обидно проигрывать. Но обиднее всего, когда не удалось навязать сопернику борьбу. Проигрыши бывают разные. Можно биться очко в очко или когда ты понимаешь, что соперник объективно сейчас сильнее тебя. Но если ты чувствуешь, что противник тебе по силам, но ничего не можешь в игре с ним сделать — вот это уже самое обидное.

— Неужели пятисетовый матч — это поражение без борьбы? Если вы намекаете на игру с краснодарским «Динамо».

— Мы могли побороться. Добавить в нужный момент и не доводить до пяти сетов. Меньше ошибаться, добавить в качестве игры. Много нюансов было, но главное — мы не показали свой волейбол. Вроде бы борьба была по счету, но в целом по игре — это явно не наш уровень. Так что будем делать выводы и работать дальше.

— Тот факт, что поражение было от команды с девятого места в турнирной таблице влияет на настроение после поражения? Либо вам не столь важно, с кем играть?

— Для нас всех эта игра станет важным уроком. Мы уважаем любого соперника, любую команду. Не важно с какого она места в турнирной таблице, какой у нее статус в волейболе. Играть умеют все, готовимся ко всем одинаково. Успокаивает тот факт, что на нашу ситуацию в чемпионате поражение не влияет. Так что холодный душ, который дает почву для размышлений в будущем.

— Принципиальным было для вас побороться за победу в регулярке? Либо лучше сохранять силы на плей-офф?

— Есть два мнения. Кто-то считает, что нужно быть первым всегда — выигрывать как регулярный чемпионат, так и плей-офф. Другие уверены, что все силы нужно оставлять на весну. На мой взгляд, место в турнирной таблице мало на что влияет, важнее всего игры плей-офф. Это и спортивная история показывает, и мой личный спортивный опыт был. Я не так долго в волейболе, но замечала, что первое место в регулярном чемпионате по факту мало на что влияет. Главные игры — они впереди. Регулярный чемпионат мы провели неплохо, держимся уверенно на втором месте, и ситуация выглядит рабочей.

— В некоторых видах спорта победу в регулярке и вовсе считают проклятием. В волейболе сразу вспоминается казанский «Зенит», проигравший впервые в полуфинале...

— В женском волейболе о таких предубеждениях я не слышала. Пожалуй, сам факт победы в регулярке неплох. Не проигрывать же специально! Но это не принципиально, все силы отдавать не стоит. Обидно было, когда с Казанью мы так уверенно шли всю регулярку, выходили к плей-офф первыми, но в итоге не показывали тот результат, на который все рассчитывали.

Татьяна Кадочкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Хотела покинуть зону комфорта, потому что без вызовов нет роста

— Как прошло становление в новой команде? Комфортно себя чувствуете в клубе?

— Мне комфортно играть в «Локомотиве». Нравится как атмосфера внутри команды, так и подход клуба к делу, интерес к волейболу в городе. Я еще, играя за казанское «Динамо», приезжала в Калининград и ощущала, насколько здесь любят свою команду. Немного даже завидовала девочкам за атмосферу. У нас есть важное преимущество — свой зал, свои болельщики. И в самый трудный момент они поддержат. Коллектив тоже дружный, со всеми хорошо общаемся.

— В Казани, возможно, женский волейбол был немного в тени мужского? Поэтому не было такого ажиотажа?

— Возможно, это и так. Для меня мужской волейбол всегда зрелищнее женского. Да и к тому же команда в Казани, сами понимаете. Особо представлять «Зенит» не нужно, все и так знают ее статус в мировом спорте и какие игроки за нее играли и играют. Кроме того, Казань в целом спортивный город, всегда есть выбор, на какой клуб и куда сходить. И футбол, и хоккей, и баскетбол, мужской волейбол. В Калининграде есть наш «Локомотив» и футбольная «Балтика», на этом из больших клубов все. Свои болельщики у нас в Казани тоже были — как преданные зрители, так и те, кто приходил периодически. Но, понятное дело, когда больше конкуренция, то и внимание рассеивается.

— Одной из причин перехода вы называли статус «Локомотива» как лидера российского волейбола. Неужели в этом плане не устраивало «Динамо»? Казанский клуб каждый год также рассчитывает на самые высокие места.

— Главной причиной было мое желание сменить обстановку. Я хотела покинуть зону комфорта. Понимала, что в Казани я уже так привыкла ко всему, что не было вызовов. А без вызовов нет роста. Я хотела уехать туда, где мне будет непривычно. В Калининграде я раньше практически не была, не считая выездных матчей. Но это как обычно бывает: прилетели, отыграли и улетели — я даже и не гуляла. Поначалу было непросто. Я из всех девочек знала только одну Юлию Бровкину. Пришлось вливаться в новый коллектив, доказывать. Но я справилась. Тот факт, что «Локомотив» действующий чемпион, — бонус при размышлениях. Приятно играть среди лучших, но вместе с тем это и дополнительная ответственность. Нужно соответствовать уровню.

— Сложнее стало отвоевывать свое место на площадке?

— Я понимала, что мне нужно будет показать себя тренеру. Конечно, все знали мою игру, мой уровень, но одно дело — играть за соперника, другое — прийти в свою команду. Я понимала задачу закрепиться в клубе и была к ней готова. К тому же первой целью для меня в новой команде было показать свой личный рост. У меня были небольшие проблемы с приемом, подачей, на блоке, и я хотела над ними поработать. В новых условиях это сделать было проще. И, судя по тому, как проходит этот сезон, прогресс есть.

Татьяна Кадочкина (№17). Фото Global Look Press

Олимпиада — моя мечта и моя цель

— В Казани вы провели всю профессиональную карьеру. Это уже практически был родной город?

— Меня с ним и правда многое связывает. Я переехала в Татарстан в 13 лет и прожила суммарно больше шести лет. Немаленький срок, особенно в этом возрасте. Грубо говоря, весь свой подростковый период, период становления. И клуб, и сам город стали близкими. Каждый раз, когда возвращаюсь в Казань, что-то в сердце откликается, было на выезде приятно встретить старых знакомых из клуба, да и просто пройтись по улице прогуляться. Есть мысли по завершении карьеры остаться в Казани жить, но это далекие планы на будущее.

— К тому же у вас супруг из Казани. Сложно строить отношения на расстоянии?

— Я своего будущего мужа встретила еще в девять лет, задолго до переезда в Казань. У нас была своя насыщенная история знакомства. Но близко мы начали общаться именно в Казани. Он живет там, поэтому и свадьбу играли в Татарстане. Конечно, расстояние играет свою роль, наивно было бы говорить что-то другое. Так что скучаю, как и любой человек. Но мы спортсмены. У меня есть будущее, у него будущее. Нужно строить карьеру, и нельзя забирать ее друг у друга. Так что приходится уживаться, искать компромиссы. И пока что выходит все неплохо.

— Такова судьба спортивной семьи? (муж Кадочкиной — игрок казанского «Зенита» Денис Толок. — Прим «СЭ»)

— От таких разлук никуда не денешься. В будущем мы, может, и решим, кто и когда уходит, кто к кому переедет. Но пока есть возможность, силы и здоровье играть — я за то, чтобы мы вдвоем продолжали играть. Заниматься любимым делом. И играли там, где комфортнее и лучше всего для развития как спортсмена.

— Сейчас с вами в Калининграде только брат?

— Недавно приезжал ко мне супруг, летом заезжал младший брат. Дома ему было скучно, я предложила приехать ко мне. Показала море, ему понравился город, природа.

— Вы говорили о желании сменить обстановку. Радикально ее поменять не думали? Попробовать себя в зарубежном чемпионате, например. Арина Федоровцева из Казани сразу поехала в Турцию.

— Мысли такие возникали. Даже больше скажу: были конкретные предложения. Но я приняла для себя решение, что мне нужно еще хотя бы несколько лет поиграть в России. Чтобы моя игра была более стабильной. Набраться уверенности, повысить свой уровень и ехать уже на лидирующие позиции. Пока что думаю так, а как сложится все дальше, не могу сказать.

— Тот факт, что российские клубы сейчас не играют в еврокубках, — аргумент в пользу перехода в другой чемпионат?

— Для меня Лига чемпионов — не такая потеря в плане мотивации, интереса. Разве что в принципе стало меньше игр, не такой плотный календарь. А если меньше игр, значит, больше тренировок. Стимул уезжать за границу в другом: научиться чему-то новому, поднять свой уровень, вырасти как игроку. В этом интерес.

— Гораздо большая потеря — это недопуск сборной России на крупные старты?

— Я всегда играла за юниорскую, молодежную. Только попала во взрослую — и все. Мы не играем. Обидно, конечно, без международных соревнований, я привыкла играть за сборную. Сезон у всех закончился, а я еду на сборы, потом у нас летом какой-нибудь чемпионат... И тут, когда в прошлое межсезонье мне сказали про свободные полтора месяца, я сильно удивилась. Но такой отдых мне не нужен, я очень хочу попасть на Олимпиаду. Это моя мечта и моя цель. Я к ней иду, делаю все, что зависит от меня. А дальше будь что будет.

Тамара Зайцева, Татьяна Кадочкина, Екатерина Едокимова. Никита Успенский

Недавно читала Шопенгауэра — через психологию стараюсь изучать саму себя

— В прошлом году вы открывали свой Telegram-канал. Еще ведете его?

— Практически сразу забросила. Попробовала, создала в тот момент, когда другие соцсети начали блокировать и все сразу побежали создавать Telegram-каналы. Не скажу, что я фанатка общения, всегда активна в интернете, но на связи быть нужно. Поняла, что это не мой формат, и перестала его вести. Те соцсети, что блокируют, веду через обходные пути, но не уделяю этому много внимания. Могу выложить несколько важных для себя фото, делаю репосты видео от фанатов после матча, отвечаю болельщикам. Не более блогером себя не вижу.

— Тем не менее подписчиков у вас для женского волейбола немало. Ощущаете интерес к себе со стороны фанатов?

— Конечно. Пишут после каждого матча, поздравляют после побед и подбадривают после поражений. Эти люди мне очень дороги, и я благодарна им за поддержку. Тех, кто часто пишет, немного, но я стараюсь читать все. Для меня это важно.

— В одном из интервью вы вспоминали и хейтеров. До сих пор их встречаете в личных сообщениях?

— Они были, есть и всегда будут. Есть позитивные и добрые люди, которые поддержат в любой ситуации. А есть те, кто сегодня скажет, какой ты молодец и как он тебя любит, а завтра будет последними словами называть и винить во всех бедах после первого же поражения. Я к таким людям отношусь нейтрально. Это их частное мнение. Они вправе его выражать, высказывать. А я вправе на него не обращать внимания.

— После перехода негатив от болельщиков Казани встречался?

— Отнюдь. Мне, наоборот, писали слова поддержки, желали удачи. Говорили, что будут скучать, но с наилучшими пожеланиями отпускали в новый клуб.

— Слышал, что вы любите читать книги по психологии.

— Не скажу, что плотно занимаюсь этой темой, скорее читаю, чтобы познать себя и помочь самой себе в первую очередь. К примеру, недавно прочитала Шопенгауэра. «Искусство побеждать в спорах» и «Мысли». Многое для себя открыла.

— Также вы увлекались кулинарией. В новом городе готовите?

— Моментами. В Казани я часто готовила, сейчас по настроению. Иногда желание возникает, найду новый рецепт, буду экспериментировать. Это здорово отвлекает. Мое фирменное блюдо — крылышки. Я и сама их обожаю, и девочки с удовольствием ко мне за ними заходят.

— То есть, если готовить, то для кого-то?

— Конечно. Самому себе стараться желания мало. Для себя я люблю готовить завтраки, а обедами и ужинами радовать близких и родных.

Татьяна Кадочкина

Родилась 21 марта 2003 года в Оренбурге

Специализация: доигровщица

Клубы: «Динамо-Академия-УОР», «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Локомотив (Калининград)

Бронзовый призер чемпионата мира среди девушек (2017), серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка Европы среди девушек (2017, 2018), серебряный призер чемпионата Европы среди младших девушек (2017), чемпионка EEVZA среди младших девушек (2017), MVP чемпионата Европы среди младших девушек (до 16 лет), MVP чемпионата EEVZA.

На клубном уровне — чемпионка России (2020), бронзовый призер чемпионата России (2021), двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2020, 2021), серебряный (2022) и бронзовый (2018) призер Кубка России, обладатель Суперкубка России (2020).