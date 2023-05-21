«Лидер сборной Турции украсит российскую Суперлигу». Как будет укрепляться калининградский «Локомотив»

Генеральный директор самого западного клуба России Александр Косырьков — об итогах сезона и новобранцах.

Калининградский «Локомотив» хоть и не стал чемпионом России и уступил в финальной серии «Динамо» 1:3, но стартовал в российском волейболе, как спорткар с 0 до 100 — за пять сезонов два золота и три серебра. Да и в финале железнодорожницы могли дожать и вернуть серию в Москву на пятый матч. Так или иначе — у гендиректора клуба Александра Козырьков есть что сказать о прошедшем сезоне и будущем. Несмотря на занавес вокруг нашего спорта, в самый европейский регион России продолжат приезжать качественные легионеры.

Настоящим успехом может считаться только первое место

— Александр, «Локомотив» после двух «золотых» сезонов стал вторым. Это можно считать успехом? Наверняка хотелось сохранить за собой титул.

— Конечно, мы были настроены на победу в Суперлиге. И не только потому, что нашему «Локомотиву» в этом году исполнилось пять лет. У команды, которая на протяжении двух предыдущих сезонов выигрывала золотые медали, иной цели и быть не может. Предварительный этап мы провели вполне уверенно. Да, было неприятное поражение от «Динамо-Ак Барс», когда мы дома в матче за Суперкубок уступили в трех партиях. Но по сути это единственный матч регулярного чемпионата, который у нас не получился. В итоге стали вторыми на предварительном этапе, лишь немного уступив столичному «Динамо». И в двух первых раундах плей-офф — против «Тулицы» и «Протона» — наша команда смотрелась уверенно.

— А финальную серию с «Динамо» тогда как оцените?

— Очень интересная, яркая, боевая. Да, первая игра у нас не сложилась. Видимо, сказалось волнение — девочки много ошибались в простых ситуациях. Но уже во втором матче в Москве все было по-другому. Могли перевести игру на тай-брейк, но в четвертой партии растеряли преимущество. Обидно, конечно. Возьми мы тот матч, и вся серия могла сложиться по-другому... Дома мы подарили себе и болельщикам надежду. Переполненные трибуны гнали команду вперед. Во многом благодаря такой поддержке мы смогли выиграть третий матч серии. И в четвертой игре все было близко, не хватило каких-то мелочей. Но в игре равных по силе команд они все и решают.

ЖВК «Локомотив»

— «Локомотив» в этом сезоне проиграл московскому «Динамо» два финала — Кубка России и Суперлиги. Получается, это самый неудобный соперник?

— Я бы не стал так говорить. Давайте вспомним, что на протяжении двух лет мы на пути к золотым медалям побеждали «Динамо» — в решающем матче «Финала шести» в 2021 году, в полуфинале Суперлиги в 2022 году. В этом сезоне не сложилось. Но нужно отдать столичной команде должное — она провела хороший сезон, показав высокий и стабильный уровень игры.

— А для главного тренера вашей команды Константина Сиденко, который дебютировал не только в «Локомотиве», но и вообще в женском волейболе, второе место — успех?

— Настоящим успехом может считаться только первое место! По крайне мере, для «Локомотива». Мы к нему стремились, как и Константин Анатольевич, для которого сезон получился непростым. Переход от работы с мужской команды к женской — достаточно сложный процесс. Где-то опыт приобретался путем проб и ошибок. Да, определенные сложности по ходу сезона были. Но постепенно стало все складываться. Да, могли сыграть и лучше, но сделаем выводы, которые, надеюсь, в следующем сезоне помогут нам вернуть чемпионский титул.

— Недавно смягчили срок дисквалификации Андрея Воронкова. Он может снова работать в вашем клубе?

— Я лично очень рад за Андрея Геннадьевича и за то, что он может вернуться к работе в нашем волейболе. С инициативой сокращения срока дисквалификации выступили правительство Калининградской области и наш клуб. Руководство федерации пошло нам навстречу. Уверен, что возвращение Воронкова к тренерской деятельности пойдет только на пользу отечественному волейболу, ведь Андрей Геннадьевич — один из лучших российских специалистов, который добивался успеха и с женскими, и с мужскими командами. Что же касается «Локомотива», сейчас наш тренер — Константин Сиденко.

Александр Косырьков и Константин Сиденко на торжественном приеме у губернатора Калининградской области Антона Алиханова. ЖВК «Локомотив»

— Давайте поговорим о волейболистках, которые пришли в команду перед началом сезона и стали играть заметную роль в «Локомотиве». Ксения Парубец, Татьяна Кадочкина, которая после замужества взяла фамилию Толок, бразильянка Лоренне Тейшейра оправдали ваши ожидания?

— Все они внесли вклад в то, что мы выиграли серебряные медали. Как и все остальные наши волейболистки. Успеха добиваются не отдельные игроки, а команда в целом. Это же касается и поражений. Да, Татьяна, Ксения, Лоренне способны играть еще лучше. Но они пришли в команду, которая на протяжении двух предыдущих лет выигрывала золото. От которой ждали победы и в минувшем сезоне. А это — большое психологическое давление и большая ответственность. Тем более что все соперники в играх против чемпиона выходят с особым настроем. У нас не было ни одного проходного матча.

Не стоит забывать и то, что та же Ксения Парубец впервые в своей карьере сменила клуб — после 12 лет в «Уралочке» перешла в «Локо». Новая команда, новый город, новая схема игры... Конечно, такие перемены легкими не бывают. К тому же у Ксении немного поменялась роль. Если в Екатеринбурге она была абсолютным лидером, то в «Локомотиве» стала одним из лидеров. К этому тоже нужно привыкать.

Татьяна Кадочкина — сильнейшая молодая волейболистка страны. Но порой от большого желания сыграть как можно лучше эмоции Татьяну захлестывают. Ей нужно быть чуть спокойнее на площадке. Но все это придет со временем. Что касается Лоренне Тейшейры, то она не сразу привыкла к новой обстановке. Все-таки «Локомотив» для нее — первый европейский клуб. В России все для нее было новым. Хорошо, что она приехала с мужем, что помогло ей адаптироваться. Лори недавно призналась, что в итоге полюбила Калининград, нашла в клубе новых подруг. Вторую часть сезона она провела очень неплохо, особенно плей-офф. И внесла весомый вклад в успех «Локомотива».

— В плей-офф блеснула 17-летняя Марина Аслямова из второй команды, которая в полуфинале заменила травмированную Наталью Кроткову. Будущая звезда?

— Марина — молодец! Своей подачей она помогла нам переломить ситуацию в нескольких партиях полуфинала и финала! Несмотря на всю ответственность момента, она была очень спокойна, уверена в себе. Кстати, Марина в этом сезоне поиграла за все три команды клуба — за молодежку, «Локомотив-2» и «Локомотив». Выиграла серебро чемпионата России и бронзу Высшей лиги А. Марина — очень перспективная российская волейболистка. Да, ей еще нужно добавить в ряде игровых элементов. Но если она будет усердно работать, то станет классным игроком.

Наш «Локомотив-2» вообще здорово дебютировал: бронза на второй год существования — хороший результат для самой молодой команды в лиге. Можно сказать, что «Локо-2» идет по стопам первой команды, которая в первый же свой сезон выиграла медали. Вторая команда, исходя из логики, стала призером во второй сезон (улыбается). Так что мы действительно уделяем большое внимание подготовке резерва. Работает наш волейбольный интернат в Зеленоградске, «Локомотив-СШОР по ИВС» — в топ-6 Молодежной лиги. Многие девчата прибавляют в мастерстве. В составе сборной Калининградской области они впервые в истории выиграли первенство России среди девушек старшего возраста. Не сомневаюсь, что через пару лет некоторых наших молодых волейболисток мы увидим в Суперлиге и, надеюсь, в сборной.

Александр Косырьков, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр спорта Калининградской области олимпийская чемпионка Наталья Ищенко. ЖВК «Локомотив»

В «Локо» переходят лидеры сборных Турции и Сербии

— Если все-таки говорить о первой команде, конец весны и начало лета — время трансферов в волейболе. Расскажете, какие изменения в составе?

— Могу сказать, кто покидает команду. Это блокирующие Екатерина Евдокимова и Анастасия Жаброва, связующая Дарья Рысева, либеро Тамара Зайцева, диагональные Лоренне Тейшейра и Юлия Максимова. Мы им очень благодарны за вклад, который они внесли в успехи нашего клуба. Катя Евдокимова отыграла в Калининграде три сезона, два из которых стали чемпионскими. Даша Рысева вообще в команде с первых дней ее существования. Выиграла два золота чемпионата России, Суперкубок, три серебра Суперлиги! Очень ценим то, что она сделала для «Локо». Кстати, Дарья уходит в аренду, так что не исключаю, что мы еще увидим ее в форме «Локомотива»... Расставаться грустно со всеми. Но такова спортивная жизнь.

— Кто пополнит команду? Была информация, что в «Локомотив» придет диагональная сборной Турции Эбрар Каракурт. Действительно так?

— Что касается Каракурт, то мы достигли договоренности, что в следующем сезоне Эбрар будет выступать за нашу команду. Это одна из сильнейших диагональных мира, лидер сборной Турции и стабильно входит в число самых результативных игроков всех турниров, в которых участвует. Думаю, что Каракурт украсит российскую Суперлигу. Как и сербская блокирующая Мина Попович, с которой у нас также есть договоренность. Мина — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, выступала в чемпионатах Турции, Италии. Она быстрый игрок и сильна не только на блоке, но и в атаке. Придет в «Локомотив» Жанна Каськова, которая минувший сезон провела в «Динамо-Метар». И после декрета полноценно возобновит карьеру либеро Алла Галкина, которая в 2021 году стала чемпионкой России в составе «Локомотива». В этом сезоне Алла играла за нашу вторую команду в Высшей лиге А, а в следующем сезоне рассчитываем на нее как на игрока основного состава «Локомотива». Будут и другие новички, но их представим чуть позже.

— Не было у вас желания вернуть в команду польскую диагональную Мальвину Смаржек, которая у себя на родине до сих пор подвергается нападкам? Насколько понимаю, за то, что играла в «Локомотиве» и не хотела покидать клуб, даже когда в феврале прошлого года от нее в Польше это требовали в ультимативной форме.

— На Мальвину, к сожалению, вылилось много негатива и оскорблений от соотечественников. Доходило до реальных угроз ей самой и ее близким. Уезжала она из Калининграда со слезами на глазах. И отправилась играть подальше от Польши — в Бразилию. И сейчас ситуация не лучше — даже в сборную ее не вызывают, хотя она одна из сильнейших волейболисток страны. Да, мы рассматривали вариант возвращения Смаржек в Калининград, но в силу ряда обстоятельств пока от него отказались. Как сложится в будущем — не знаю. Но в любом случае мы ее ценим, помним и всегда готовы поддержать.

— К сожалению, ситуация в мире отражается и на спорте. Как вы считаете, когда у российских клубов появится возможность вернуться на международную арену?

— Надеюсь, что это время скоро настанет. Знаю, что Всероссийская федерация волейбола прикладывает много усилий, чтобы и сборная, и клубы могли принимать участие в международных турнирах и представлять в них свою страну. В том числе — на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Да, игр такого уровня российским клубам и сборной сейчас не хватает. Той же Лиги чемпионов, в которой, я считаю, «Локомотив» и в этом сезоне мог выступить достойно. Впрочем, наш волейбол в Европе все-таки представлен — российские волейболистки и играют, и побеждают. Арина Федоровцева и Анна Лазарева в составе «Фенербахче» выиграли чемпионат Турции, а Ирина Воронкова, много лет отыгравшая за «Локо», вместе с «Эджзаджибаши» стала серебряным призером. «Волеро Ле-Канне», основу которого составляют российские игроки, победил в чемпионате Франции. Это доказывает, что уровень отечественного волейбола по-прежнему высок, а от отсутствия на международной арене российских сборных и клубов страдают не только наши команды, но и весь мировой волейбол. Ждем, что разум возобладает и мы вернемся!

ЖВК «Локомотив»

— Но пока «Локомотив» сосредоточен на российских турнирах. Состав у команды на следующий сезон подбирается сильный. Как звучит задача — вернуть себе титул?

— Безусловно. Иной и быть не может! «Локомотив» приучил всех к тому, что борется только за самые высокие места.

— За пять лет существования ваша команда в Суперлиге ниже второго места не опускалась — два золота, три серебра. Как объясните такой дебют?

— За эти годы клубом была проделана огромная работа! Для игроков созданы отличные условия — пожалуй, лучшие в России. Когда люди видят результаты, инфраструктуру, то надо понимать, что без спонсоров современный спортивный клуб жить не может. РЖД и правительство Калининградской области уделяют большое внимание развитию волейбола, это не проходные слова. Объективно — благодаря их поддержке «Локомотив» стал самым успешным российским клубом в российском женском волейболе за последние пять лет. И, конечно, нельзя не отметить наших болельщиков, которые создают потрясающую атмосферу не только в нашем Дворце спорта «Янтарный», но и на выездных матчах! Они — тоже объективно — лучшие в России. Их страсть, их эмоции вдохновляют игроков. Показательно, что «Локомотив» является самым посещаемым клубом в российском волейболе. По средней посещаемости мы превзошли все команды не только женской, но и мужской Суперлиги.

— Калининградский «Локомотив» — это не только классический волейбол, но и пляжный.

— И волейбол на снегу.

— Я думал, у вас теплый регион.

— Но при этом достижения есть и на песке, и на снегу. Наши пляжницы Мария Егорова и Мария Бочарова выигрывали чемпионат России. Та же Егорова вместе с Елизаветой Лудковой стали серебряными призерами чемпионата и взяли бронзу на Спартакиаде сильнейших. И на международной арене наши девушки в этом сезоне тоже уже отметились — Арина Ряжнова и Лиза Лудкова стали победительницами V Боливарианских игр, которые в конце апреля прошли в Венесуэле. На этапах чемпионата России в этом сезоне они и Ксения Дабижа с Анной Савельевой входили в число призеров. В общем, планку мы подняли высоко. И теперь не имеем права ее опускать.

Как и в волейболе на снегу, в котором «Локомотив-СШОР по ИВС» минувшей зимой дебютировал. И сразу выиграл серебро чемпионата России и Кубок России. Отличный результат. Очень важно для нас, что основу команды составляют воспитанницы калининградского волейбола. Здесь нужно поблагодарить правительство региона, которое поддержало создание команды по волейболу на снегу. Кстати, Калининградская область вошла в число тех немногих регионов, которые сейчас представлены во всех официальных волейбольных дисциплинах. А «Локомотив» — единственный в стране клуб, который выигрывал трофеи в классическом, пляжном и «зимнем» волейболе. Это отличный показатель, которого мы добились. И останавливаться на достигнутом не намерены, будем усиленно работать дальше, чтобы команды нашего клуба оставались сильнейшими во всех волейбольных дисциплинах.