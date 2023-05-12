Федоровцева разрывает в Турции. 19-летняя россиянка принесла «Фенербахче» чемпионский титул

Это второй трофей клуба за сезон.

Женский волейбольный клуб «Фенербахче» стал чемпионом Турции. В последний раз подобного успеха команда добивалась шесть лет назад. Титул не мог состояться без помощи россиянок Анны Лазаревой и, конечно же, 19-летней звезды Арины Федоровцевой, которую в Турции готовы носить на руках.

Лучшая доигровщица Турции

Победа в чемпионате Турции, возможно, не выглядит значимым достижением. Но посмотрите, кого прошел «Фенербахче» на пути к золотым медалям.

В полуфинале команда одолела «Вакыфбанк». Этот клуб никому не отдавал победу в чемпионате страны с 2018 года, а в прошлом сезоне взял свой пятый кубок Лиги чемпионов и сыграет в финале главного европейского клубного турнира в этом году. В золотой серии чемпионата «Фенербахче» не отдал ни одного матча «Экзачибаши» — другого финалиста текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Поэтому радость игроков «Фенера» после победы было не сдержать. «Чистое счастье! Это был очень трудный путь. Мы боролись за трофей весь сезон. Вместе с партнерами по команде мы старались изо всех сил, и нам это удалось, — говорила после финальной встречи Арина Федоровцева. — Спасибо болельщикам! Они никогда не оставляли нас одних. Они всегда были с командой. Поддержка фанатов очень важна в такой напряженной обстановке. Болельщики являются частью этого чемпионства».

Лучшей в золотой серии была все-таки не россиянка, а кубинская диагональная Мелисса Варгас, которая набрала за три матча 64 очка. Ее и признали MVP финала. Но у Федоровцевой второй показатель результативности — 53. Она реализовала 41 процент своих атак, сделав пять блоков и 9 эйсов. Поэтому Арина вполне заслужено получила награду лучшей доигровщицы. Других вариантов просто не было.

«Награда, которую я получила, является отличным источником мотивации для меня. Конечно, я совершаю ошибки, у меня есть недостатки, есть моменты, которые нужно исправлять по ходу матча, но я с ними справлюсь. Эта награда стала отличным мотиватором, чтобы стать лучшим игроком, исправляя эти ошибки», — приводит слова Федоровцевой официальный сайт «Фенербахче».

Арина Федоровцева с трофеем и семьей. ВК «Фенербахче»

Мама — супермодель

Удивительно то, как быстро Арина адаптировалась в Турции. Подписав контракт с «Фенербахче» в 17 лет, только-только окончив школу, она сразу же стала незаменимым звеном.

За два года она уже вписала свое имя в историю чемпионата страны. Ее подача просто уничтожает соперниц. В этом году Арина обновила свой же рекорд по эйсам. Раньше лучшим результатом в чемпионате были 63 эйса за сезон Мелиссы Варгас. В 2022-м Федоровцева подняла планку до 71 эйса, а сейчас подбросила ее до 82-х в 97 партиях. Безумные цифры. И это в 19 лет.

Без нее точно не было бы ни победы в чемпионате, ни в Суперкубке страны, которую «Фенербахче» добыл осенью. В том матче вновь был обыгран грозный «Вакыфбанк», а россиянку признали MVP встречи.

В 19 лет Федоровцева — большая звезда в Турции. Высокую белокурую волейболистку обожают местные болельщики. Турки ежедневно атакуют директ спортсменки предложениями руки и сердца, а также неистово лайкают ее фотографии в соцсетях.

Именно видео с Ариной после финала сейчас самые популярные среди болельщиков «Фенербахче». На одном из них россиянка порадовала фанатов своим знаниями турецкого языка. В коротком ролике — небольшой диалог Федоровцевой и партнера по команде Гизем Орге.

Орге: — Ari sampiyon olduk (Ари, мы стали чемпионами).

Федоровцева: — Haklisin Gizem Abla (Ты права, сестра Гизем).

Но после финала у болельщиков «Фенербахче» появился еще один предмет для обожания, который чуть ли не затмил Арину. На игре присутствовали родители Федоровцевой. Они вышли на паркет и тоже попозировали с дочерью и кубком. Внимание фанатов привлекла мама волейболистки Екатерина Федоровцева. В соцсетях турки восхищаются ее красотой, называя ее «супермоделью», а один из местных сайтов даже посвятил маме Арины целую статью, полную комплиментов.

Усиление из России

В новом сезоне ряды российских игроков в «Фенербахче» пополнятся. В команду приходит блокирующая Ирина Фетисова, которая на этой неделе выиграла чемпионат России в составе московского «Динамо». Фетисова — серьезное усиление для турецкого клуба. Правда, количество россиянок в составе, возможно, останется прежним. Местные СМИ пишут, что команду, скорее всего, покинет Анна Лазарева.

Финал точно стал лебединой песней для главного тренера «Фенербахче» Зорана Терзича. Контракт с клубом у него был рассчитан до 2024 года. Однако в середине этого сезона, когда команду штормило, руководство «Фенербахче» приняло решение расторгнуть соглашение досрочно. После триумфа в Турции Терзич отправляется в наш чемпионат, где возглавит клуб «Динамо-Ак Барс». Также сербский специалист по-прежнему остается главным тренером женской сборной России.