«Динамо» переживает лучший период в истории

Московская команда стала чемпионом страны среди мужчин второй год подряд.

Сезон-2021/22 был для московского «Динамо» особенно важным. После побед в чемпионате России, Кубке России и Кубке Европейской конфедерации волейбола бело-голубым предстояло доказать, что они способны удержаться на вершине.

Тренерский штаб команды столкнулся с серьезными вызовами еще на старте сезона, ведущие игроки «Динамо» все лето были задействованы в составах своих национальных сборных и вернулись в клуб в разном физическом и психологическом состоянии.

Первый трофей сезона стоял на кону уже во втором туре чемпионата Суперлиги. В игре с принципиальными соперниками из петербургского «Зенита» динамовцы разыгрывали Суперкубок России. Московская команда победила в четырех партиях, однако в стане бело-голубых не было даже мысли об эйфории.

— Победа в Суперкубке была важна для нас, однако мы прекрасно понимали, что это лишь начало пути, — рассказывает главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — Впереди нас ждал очень насыщенный сезон, в котором нам предстояло играть не только на российских соревнованиях, но и на международной арене.

Грамотная селекционная работа и глубина состава

В регулярном чемпионате Суперлиги «Динамо» не всегда выглядело той самой машиной, которая буквально уничтожала соперников в прошлом сезоне, однако в важнейших встречах бело-голубые достигали успеха благодаря мастерству и характеру.

Так, команда Брянского успешно вернулась на европейскую арену, победив в стартовом матче Лиги чемпионов польскую «Варшаву» (3:2), а в полуфинале «Финала четырех» Кубка России динамовцы продлили успешную серию в играх с «Зенитом» (3:0).

В главном же матче турнира тяжелейшую травму получил основной центральный блокирующий Илья Власов. Подобная ситуация могла сломить любую команду, однако в «Динамо» оказались готовы и к такому повороту.

— Достойной заменой Власову стал Максим Белогорцев, — отмечает спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — В свое время мы взяли его из команды из нижней части турнирной таблицы, планомерно работали с ним в течение двух сезонов, и теперь он стучится в двери национальной сборной России. Огромная заслуга в этом принадлежит нашему главному тренеру. Брянский и его штаб смогли создать управляемый коллектив, где игроки резерва могут безболезненно заменять волейболистов стартовой шестерки.

Вообще грамотная селекционная работа и глубина состава уже второй сезон являются одной из причин успехов «Динамо». Пополнивший состав команды минувшим летом доигровщик Денис Богдан во второй половине сезона набрал отличную форму, а Брянский умело распределял игровое время между ним и его коллегами по амплуа Ярославом Подлесных и Антоном Семышевым.

Волейболисты «Динамо» празднуют чемпионство. пресс-служба ВК «Динамо»

На одном дыхании

«Динамо» классно смотрелось на международной арене. На групповом этапе Лиги чемпионов бело-голубые одержали шесть побед в шести матчах с общей разницей партий 18:2. Команда была отлично готова к четвертьфинальным играм против польской «Заксы», однако в ситуацию вмешались неспортивные причины.

— Исключение нашей команды из Лиги чемпионов стало шоком. Это абсолютно несправедливая ситуация. Российские клубы по праву считаются одними из сильнейших в Европе, и «Динамо» в нынешнем сезоне могло бороться в турнире за самые высокие места, — считает Брянский.

Отсутствие международных матчей стабилизировало календарь команды и позволило планомерно выходить на пик формы к решающей части сезона. А то, что динамовцы набирают обороты, было заметно абсолютно всем. Бело-голубые поймали свою игру, крушили подачей и буквально не замечали соперников. На одном дыхании команда прошла заключительную часть регулярного чемпионата и спокойно дважды разгромила новоуренгойский «Факел» в раунде плей-офф.

«Финал шести», проходивший в Казани, стал кульминацией сезона и настоящим праздником волейбола. Каждый матч турнира держал в напряжении с первого до последнего розыгрыша. Выйдя в полуфинал со второго места в группе А, «Динамо» вновь столкнулось с петербургским «Зенитом».

В первых двух сетах бело-голубые доминировали над соперником. Мощнейшая подача динамовцев почти во всех расстановках затрудняла «Зениту» построение атак, а капитан и лидер москвичей Павел Панков, напротив, раз за разом создавал для партнеров комфортные условия в нападении.

Однако затем петербургский коллектив смог нащупать свою игру, сократить отставание по сетам и повести со счетом 21:18 в четвертой партии. Перед «Динамо» стала нависать угроза тай-брейка, однако все решил выход на подачу Богдана. 25-летний доигровщик уничтожил прием соперника, а команда сделала рывок в шесть очков. После этого судьба матча была фактически решена.

— Выходил на подачу с большим желанием победить, — рассказывает Богдан. — Перед нами маячил тай-брейк, там у «Зенита» наверняка было бы психологическое преимущество. Здорово, что удалось все решить в четырех сетах.

Преодолели все трудности вместе

В матче за золотые медали соперником «Динамо» стал новосибирский «Локомотив», который в полуфинале в трех сетах разгромил казанский «Зенит». Встреча столичной команды и сибиряков стала кульминацией сезона. Оба коллектива демонстрировали волейбол высочайшего класса, и логично, что звание лучшей команды страны определялось на тай-брейке.

И вот как раз здесь динамовцы проявили свои лучшие качества. Подлесных брутальной атакой и эйсом обеспечил стартовый рывок, в нужный момент четыре очка подряд в атаке набрал диагональный Цветан Соколов, а добила соперника издевательски укороченная подача Богдана. После счета 11:4 динамовцы с улыбками на лицах довели встречу до победы.

— Сохранить титул оказалось сложнее, чем его завоевать, поэтому я очень доволен, — делится эмоциями Константин Брянский. — По ходу сезона у нас были трудности, но мы преодолели их все вместе. Я благодарен команде за работу, руководству клуба за всестороннюю помощь, а болельщикам за поддержку, которую они оказывали нам в самые сложные моменты.

При этом важно понимать, что успехи «Динамо» имеют глубинные причины. В клубе создана система, которая помогает игрокам выходить на новый уровень.

— Наша концепция построения амбициозной, голодной до побед команды, принятая в декабре 2018 года, полностью оправдала себя, — рассуждает Сергей Заиченко. — На смену ветеранам, уже не готовым бороться за высокие места, пришли игроки в самом расцвете сил, которые продолжили прогрессировать под управлением Константина Брянского. Напомню, что еще два сезона назад Павел Панков являлся лишь кандидатом в национальную сборную, а сейчас он, бесспорно, лучший связующий России, победитель и MVP множества турниров. Много лестных слов можно сказать в адрес россиян Ярослава Подлесных, Дениса Богдана, Антона Семышева, Ильи Власова, Вадима Лихошерстова. Мы сделали правильный выбор легионеров — диагональный Цветан Соколов в решающие моменты брал игру на себя, а либеро Лаури Керминен весь сезон творил чудеса в защите.

Династия «Динамо»?

Стоит отметить, что «Динамо» в нынешнем сезоне также является абсолютно сильнейшим клубом на молодежном уровне. Команда «Динамо-Олимп» в марте с явным преимуществом выиграла чемпионат Молодежной лиги, а в майские праздники коллектив под управлением Эдуарда Сенина в Нижневартовске завоевал Кубок Молодежной лиги. В системе клуба подрастают талантливые волейболисты: Михаил Падо, Михаил Данилов, Андрей Сенин, Николай Зубов.

Подводя итог сезона, генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков отмечает, что в настоящий момент клуб переживает свой лучший период в истории.

— За последние два сезона наша команда играла в шести финалах различных турниров, в пяти из которых мы добились победы, — отмечает руководитель бело-голубых. — Эти успехи были бы невозможны без кропотливой работы руководства «Динамо» во главе с президентом Михаилом Васильевичем Шекиным, тренерского штаба, игроков и сотрудников клуба. Отдельно я также хотел бы поблагодарить наших партнеров и спонсоров, которые в непростое время оказывают внимание и поддержку «Динамо». Каждый вложил в эти успехи частичку себя. Думаю, что сейчас мы вправе говорить, что волейбольный клуб «Динамо» переживает лучший момент в своей истории. Впереди у нас интересное будущее, множество бескомпромиссных матчей и, я уверен, ярких побед.

После завершения гегемонии в российском волейболе «Зенита-Казань» московское «Динамо» стало единственным клубом, который смог удержать в своих руках титул чемпиона страны два сезона подряд. Если и в следующем году команда Константина Брянского вновь возьмет золотые медали, то впору будет говорить о новой команде-династии. Династии «Динамо».