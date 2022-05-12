Все решилось в пятом матче. «Локомотив» — чемпион!

Женщины. Суперлига. Финал. Пятый матч

«Локомотив» (Калининград) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7)

Счет в серии: 3-2.

Нынешний сезон — лучшее, что было с женской Суперлигой за последние годы. Все получилось потрясающе запутанно и непредсказуемо. «Динамо-Ак Барс», безусловно лучшая команда регулярки, в итоге умудрилось остаться без медалей. «Локомотив» проявил сумасшедшую волю к победе, сломив в Москве «Динамо» с 0:2 и безнадежно «горя» в третьем сете.

Ну а финальная серия Калининграда с «Уралочкой-НТМК» — просто сказка. Пять матчей. Тай-брейки. Еще и золотой! Партии на «больше — меньше», включая валидольные 33:31 в Нижнем Тагиле. А отыгранные командой Николая Карполя три матчбола в четвертом матче, которые принесли бы «Локо» не просто отдельную победу, но и чемпионство?

Почему все любят «Уралочку»?

Зачастую мужские тренеры с предубеждением относятся к женскому волейболу — не те скорости, сила, прыжок, качество. Но в Казани по ходу «Финала шести» Алексей Вербов признался: «Эту женскую серию смотрю. И с огромным удовольствием». Это о чем-то говорит.

За пятым, решающим, матчем следили, кажется, вообще все. И практически все, судя по соцсетям и комментариям на спортивных сайтах, топили за «Уралочку». Никаких предубеждений против «Локо» нет — в Калининграде прекрасная команда. Тут вопрос в масштабе личности Николая Карполя. Свердловскую команду он тренирует более полувека, первый чемпионат СССР с ней выиграл в 1978-м. Укладывается в голове? Большинство из читающих эти строки тогда даже не родилось.

1 мая Николаю Васильевичу, живой легенде, исполнилось 84 года. И он по-прежнему в строю. Больше того, после пятого места в регулярке вывел команду своей жизни в финал. И впервые за 17 лет мог привести ее к чемпионству. Кем нужно быть, чтобы не переживать за такого человека?

Тем более что коллектив у него очень стройный. Посмотрите на состав «Уралочки».

Лидер — Ксения Парубец. Которая из-за тяжелой травмы пропустила Олимпийские игры в Токио. Некоторые считали, что после разрыва «крестов» на прежний уровень она уже не выйдет, но Ксения восстановилась — и снова зажигает. Она лучший бомбардир Суперлиги как в регулярке, так и в плей-офф. Хотя золотой матч финала у нее, прямо скажем, не получился.

Прямо из лазарета ворвалась в плей-офф Айлама Монтальво. У нее тоже была травма. Причем довольно запущенная — она не выходила на площадку с сентября 2020-го. Но Карполь решил не списывать ее, а, наоборот, вложиться. В операцию, в восстановление. И ведь сработало! Длинноногая и прыгучая кубинка, о которой особо никто не знал, стала шоком для всех в матчах на вылет. 21-летняя пантера за несколько матчей плей-офф навела такого шороху, что вспоминать ее долго будут и в Туле, и в Казани, и в Калининграде.

У «Уралочки-НТМК» сейчас нет супербюджета, но команда отличается самой умной в Суперлиге селекцией. Связующая Алена Кондрашова еще два года назад играла в Высшей лиге, лихо спрогрессировала за сезон 20-летняя центральная Елизавета Фитисова — она наверняка получила бы вызов в сборную. С ней в паре уже попавшая туда прошлой осенью Елизавета Котова. Второй легионер в команде — не американка, бразильянка или сербка, а 22-летняя белоруска. Вера Костючик. И она в порядке. Либеро — Екатерина Карполь. Жена Михаила, внука Николая Васильевича и старшего тренера.

Есть еще сборница Ксения Смирнова, которая потенциально очень хороша, но в этом сезоне нестабильна.

Золотая команда

Пятая игра — очередной триллер. Первые два сета у «Уралочки» не получились совершенно — невынужденные ошибки зашкаливали. Казалось, это худший матч свердловской команды в этом плей-офф.

Но так просто все закончиться не могло. Проигрывая в третьей партии 25:26, команда Карполя все перевернула. Котова после неудобной передачи пошла ва-банк и скинула под заднюю линию. Прошло! А потом два пушечных эйса подряд исполнила Смирнова. В такой-то момент!

После этого команда Карполя на эмоциях взяла и следующий сет. Представляете, судьба золота решалась на тай-брейке в пятом матче? Какая драма. И счастливый билет в укороченной партии вытянул «Локо».

Калининград — чемпион страны второй год подряд. Такое случайностью не назовешь. Если охарактеризовать «Локомотив» одним словом, то сделать это будет очень просто: «Воронковы». Команда держится на главном тренере Андрее Воронкове и его дочери Ирине. Она — ярко выраженный лидер. Без Иры команду представить просто невозможно (а ее активно сватают в турецкий «Экзачибаши»). Она как Джордан для «Чикаго» или Буффон для «Ювентуса». От нее зависит примерно все. Она лидер как на площадке, так и вне ее.

Андрей Геннадьевич — тоже уникум. С мужским «Локомотивом» он выигрывал Лигу чемпионов, а теперь с женским второй год подряд берет чемпионство. Причем ни в прошлом году, ни в этом его коллектив не был фаворитом. Это реально круто. Не просто так Андрей Воронков теперь в числе кандидатов на тренеры мужской сборной России.

«Локо» — чемпион. За команду можно только порадоваться. Но грустно, что такая шикарная финальная серия заканчивается. Ее хотелось смотреть и смотреть. Может, нас ждет повторение в следующем сезоне? Тем более у Карполя юбилей. Он еще поборется.