«Белогорье» на тай-брейке обыграло московское «Динамо» в матче 1/2 финала суперлиги
«Белогорье» победило московское «Динамо» в первом матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.
Матч завершился со счетом 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12). Счет в серии 1-0 в пользу «Белогорье».
Второй полуфинальный матч между командами пройдет 12 апреля. Серии проходят до трех побед.
Чемпионат России. Мужчины
1/2 финала
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12)
Счет в серии: 1-0
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