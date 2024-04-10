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Сегодня, 21:59

«Белогорье» на тай-брейке обыграло московское «Динамо» в матче 1/2 финала суперлиги

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«Белогорье» победило московское «Динамо» в первом матче полуфинала мужского чемпионата России по волейболу.

Матч завершился со счетом 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12). Счет в серии 1-0 в пользу «Белогорье».

Второй полуфинальный матч между командами пройдет 12 апреля. Серии проходят до трех побед.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12)

Счет в серии: 1-0

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
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