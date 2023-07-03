«Деньги — не главная причина». Волейболистка, пережившая обструкцию в Турции, приезжает в Россию

Интервью с восходящей звездой мирового волейбола Эбрар Каракурт.

Любой иностранец, который сейчас едет в Россию, уже немного загадка. Да, вы скажете, что деньги решают, но даже при хороших цифрах в оффере еще надо решиться на жизнь в стране, о которой в новостях на Западе говорят много негатива.

Главный трансфер в это российское волейбольное межсезонье — приход в калининградский «Локомотив» одной из лучших диагональных мира турчанки Эбрар Каракурт. В 23 года она уже собрала в коллекцию титул Лиги чемпионов, серебро и бронзу Лиги наций и крепкую статистику за 40% реализации атак. Последние два сезона провела в итальянской «Игор Горгондзола» (не путать с маракуйей), где выиграла бронзу чемпионата и серебро кубка.

Но Каракурт — имя известное в мировом волейболе еще и потому, что пару лет назад она подверглась критике консервативной частью турецкого общества после фотографии со своей девушкой. Ей пришлось пережить травлю, но федерация и сборная поддержали эпатажную волейболистку, и она продолжает помогать Турции идти в лидерах нынешнего розыгрыша Лиги наций.

«СЭ» расспросил Каракурт об отношении к хейтерам и мотивах переехать в Калининград в олимпийский сезон.

Эбрар Каракурт. Фото Global Look Press

Посещаемость тоже аргумент приехать

— Эбрар, вы сейчас играете в Лиге наций, Турция давно не выигрывала больших титулов. Чего ожидаете в этот раз?

— Сейчас я очень довольна нашим выступлением, в этой Лиге наций. Мы действительно в течение последних лет каждый раз попадали в «Финал четырех», но чего-то не хватало. В этом году, я верю, у нас есть шанс завоевать золото. Силы и мощи для победы во всем турнире у нас достаточно.

— Почему выбрали Россию? Ведь у вас не будет еврокубков. Это финансовая мотивация прежде всего?

— Я хочу получить опыт выступлений в как можно большем количестве лиг, стран, мне это интересно. И неважно, будут у нас игры в еврокубках или нет. Конечно, деньги важны, потому что волейбол — наша работа. Но это не главная причина, по которой я решила играть в Калининграде. Главная причина — желание получить международный опыт, и Калининград — отличный вариант.

— Каково ваше мнение о российском волейболе?

— Прежде всего, думаю, все знают, что Россия — одна из стран-лидеров в мировом волейболе и остается ей. И я в курсе, что калининградский «Локомотив» каждый раз борется за звание чемпиона в любом турнире. В последние годы, когда я приезжала в Калининград на игры Лиги чемпионов, то видела удивительную атмосферу. Так что высокая посещаемость тоже аргумент приехать (смеется). Это заставляет чувствовать адреналин, волнение. Люблю играть перед большой аудиторией.

Я ведь при принятии решения разговаривала с иностранными волейболистками, которые играли в «Локомотиве»...

— Наводили справки?

— Да. Мне рассказали, что по условиям это уровень лучших клубов Европы. И с точки зрения инфрастуктуры, каких-то рабочих моментов, и по атмосфере, отношению болельщиков.

— Вы в прошедшем сезоне впервые решили уехать за рубеж. Каково это — играть в качестве легионера за границей? Когда местные, может, хотят увидеть своих в команде.

— Вообще это трудно, да, есть вопросы с адаптацией, это не так просто — взял и переехал. В мой первый сезон в «Новаре» я это ощутила. Но через некоторое время привыкаешь. Мне нравятся такого рода вызовы и выход из зоны комфорта. Самое трудное — привыкнуть к другому языку и быть вдали от своей семьи и от людей, которых я люблю. Но проблемы в связи с переездом в Калининград я не вижу.

— Как звучит ваша цель переезда?

— Я приезжаю в калининградский «Локомотив», чтобы завоевать золотую медаль чемпионата и максимально помочь команде своей энергией.

Эбрар Каракурт. Фото Global Look Press

Я не играю в Турции не из-за критики

— У вас необычный имидж. Это такое самовыражение, бунтарство?

— Вообще у меня довольно приятный характер. Ну, я так думаю (смеется). Волосы описывают мою индивидуальность. Сейчас предпочитаю играть с розовыми. Но будьте готовы к любому цвету! Например, к зеленому...

— Вы не раз подвергались критике у себя дома, хейтеров у вас хватает, думаю. Вы как на это смотрите?

— Обычно мне все равно, что люди обо мне думают. Они могут любить или ненавидеть меня — это не имеет никакого значения. Я просто не слушаю, что люди говорят обо мне. Ну а если до меня долетает какая-то критика, то только сильнее мотивирует играть лучше.

— Но вы не из-за них решили уехать в другие чемпионаты? Вам тяжело будет сейчас играть в Турции или я преувеличиваю?

— Я так сильно люблю свою страну! Конечно, есть люди, которые критикуют меня. Но больше людей, которые меня поддерживают. Осознание того, что у меня есть огромная поддержка в моей стране, придает мне больше энергии, чем все остальное. Нет, причина того, что я не играю в Турции, не в критике, нисколько. Более того — я на сто процентов уверена, что когда-нибудь в будущем еще сыграю в своей стране.

— Для русской публики вы человек новый. Может быть, тут будет уместен вопрос про хобби, чтобы раскрыть вас как человека.

— Как и многие спортсмены, я трачу большую часть своего свободного времени на отдых и восстановление (смеется). Мне нравится проводить какие-то мероприятия с командой за пределами арены, сходить на ужин или в кино, в таком роде. Если про музыку, то это вообще огромная часть моей жизни, мне нравится слушать латиноамериканскую и регги. Я, конечно, наслышана и про богатую русскую культуру. И могу сказать, что действительно рада получить новый опыт. С нетерпением жду возможности насладиться любым мероприятием в русском стиле.

— А мечта у вас есть?

— Мечту придется отложить до завершения карьеры волейболистки. Потому что моя мечта — путешествовать по всему миру. И воплотить ее за время карьеры невозможно.

— Вы счастливы?

— Да. Скажем так, бОльшую часть времени я счастлива и благодарна судьбе за то, где я оказалась.