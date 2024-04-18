«Зенит-Казань» и «Динамо» вновь сразятся в финале у мужчин. Женщины начали золотую серию с триллера

В волейбольных суперлигах начались решающие матчи.

Волейбол. PARI Суперлига.

Мужчины. Полуфинал. 4-й матч

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11).

Счет в серии: 3-1



Женщины. Финал. 1-й матч

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15)

Счет в серии: 1-0



Серия за 3 место. 1-й матч

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 20 : 25, 25 :22, 24:26, 7:15)

Счет в серии: 0-1

В российском клубном волейболе наступила пора решающих матчей. В финальной серии среди мужских команд соперником «Зенита-Казани», как и в прошлом сезоне, стало московское «Динамо», преодолев серьезное сопротивление со стороны «Белогорья». У женщин финальная серия уже началась, причем настоящим триллером между казанским «Динамо-Ак Барсом» и «Локомотивом» из Калининградской области.

Радость волейболистов «Динамо» после выхода в финал чемпионата России. Фото ВК «Динамо»

Пятисетовые подвиги против энергосбережения

Напомним, что «Зенит-Казань» в серии против «Факела» из Нового Уренгоя не испытал совершенно никаких проблем. Команда из столицы Татарстана не только не проиграла ни одной партии, она не позволила соперникам «затянуть» ее в напряженную концовку даже в каком-то отдельно взятом сете. Волейболисты «Факела» не набирали больше 21 очка ни в одной из девяти партий. С учетом того, что в четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем» действующие чемпионы проиграли только один сет, это, конечно, позволило зенитовцам сэкономить силы перед финалом.

Про «Динамо» такого не скажешь. Московский клуб в общей сложности на пути к решающей серии провел в плей-офф на два матча и сразу на 16 сетов больше! Сперва только на тай-брейке пятой партии решающего матча был побежден петербургский «Зенит», а в полуфинале команда Константина Брянского справилась с «Белогорьем» также с гигантским трудом. Причем в четвертом матче серии в Москве динамовцы были очень близки к поражению, уступая по ходу встречи 0:2 по партиям. Но сумели в крайне непростой ситуации отыграться.

«Первые два сета — это история не про наш прием. Белгород задавил нас подачей, отодвинул от сетки. Мы просто перебрасывали на сторону без атаки соперника множество мячей. Эту ситуацию нужно было перетерпеть, мы говорили об этом. У нас получилось. Третий сет стал переломным, в четвертом снова неудачное начало — 0:4 на подачах Аль Хачдади. И все равно парни перетерпели — молодцы! Я уже говорил, что справедливо, когда исход матчей таких команд решается в пятом сете», — прокомментировал успех в игре и в серии в целом Брянский.

Финальная серия до трех побед стартует в Казани 24 апреля. И, надо признать, Алексей Вербов и его команда по праву считаются фаворитами с учетом мощного предварительного этапа и прохода в плей-офф в режиме энергосбережения. В прошлом сезоне зенитовцы в финале выиграли у «Динамо» в трех матчах и сейчас нацелены защитить титул.

Эбрар Каракурт. Фото ВК «Локомотив»

Каракурт не спасла от поражения

У женщин победитель предварительного этапа и прошлогодний чемпион, московское «Динамо», потерпел поражение от «Локомотива» на стадии полуфинала в очень напряженной и, мягко выражаясь, эмоциональной борьбе. Так что теперь титул оспаривают «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив». Стартовая игра показала, насколько равны силы соперников. На своей площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» довольно уверенно взяло два первых сета, однако в третьем гости владели явным преимуществом.

Четвертый сет получился более интригующим. Мало того, в его дебюте казанский клуб лидировал с разницей в «+3» (6:3, 8:5). Вот только затем «Локо» перехватил инициативу, догнал и заметно перегнал хозяек паркета в счете. Кульминацией стала пятая партия. По идее, опыта в таких концовках было больше у дружины Радослава Арсова. «Локомотив» по ходу нынешнего плей-офф до финала сыграл сразу четыре пятисетовых встречи, в то время как «Динамо-Ак Барс» — ни одной. Турчанка Эбрар Каракурт с 35 очками стала самым результативным игроком поединка, своими действиями на тай-брейке она заработала для гостей два матчбола. Вот только реализовать их «Локомотив» не сумел, прежде всего, блестящей игре в ключевые моменты Ангелины Сперскайте. А развязка наступила при 15:15, когда динамовский блок закрыл атаки Татьяны Толок и Каракурт.

«После счета 2:0 мы чуть побоялись, что выигрываем. Было видно, что сделали нелогичные ошибки. Хорошо, что все закончилось победой. А счет 3:0 или 3:2 в финале -это не так важно», — заявил после победы главный тренер «Динамо-Ак Барса» Зоран Терзич. Вторая игра серии состоится также в Казани 19 апреля.