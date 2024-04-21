Волейбол
Россия
Новости PARI Суперлига (мужчины) Календарь PARI Суперлиги (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 13:30

«Динамо-Ак Барс» не может остановить Каракурт. «Локомотив» сравнял счет в финальной серии

«Локомотив» сравнял счет в финальной серии в женской суперлиге
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Волейболистки «Локомотива»
Волейболистки «Локомотива» одержали победу над «Динамо-Ак Барс».
Фото ВК «Локомотив»
Обзор вторых матчей медальных серий женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины
Финал. 2-й матч
«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 1-3 (16:25, 25:21, 22:25, 21:25). Счет в серии — 1-1
Матчи за бронзу. 2-й матч
«Динамо» М — «Ленинградка» — 3-2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9). Счет в серии — 1-1

Пока в мужском чемпионате команды и их болельщики находятся в ожидании финала, в женском уже вовсю идет битва за медали. Вторые матчи серий за золото и бронзу показали, что вся борьба еще впереди. В обоих противостояниях счет после двух матчей равный.

Турецкий кинжал

Исход первого поединка финальной серии решался в нервной концовке на тай-брейке, где «Динамо-Ак Барс» было чуть удачливее и допустило меньшее количество ошибок. Но «Локомотив» очень не хотел уезжать из Казани без побед. Поэтому во второй игре калининградки сразу взялись за дело и захватили преимущество.

«Локомотив» - «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Локомотива» сравняли счет в серии с «Динамо-Ак Барс».
Фото ВК «Локомотив»

«У нас была первая задача — играть с самого начала. Чтобы не было 0-2, а потом приходилось бы судорожно что-то делать и совершать подвиги, чтобы вернуться в игру и проводить пять партий. Тренер делал упор на то, что нужно начинать с первого мяча», — говорила блокирующая «Локомотива» Екатерина Любушкина.

Во втором сете гости чуть сбавили в концентрации, и «Динамо» смогло выровнять игру. Казанский клуб уходил в отрывы за счет хороших атак с завершением от Елены Пьетрини. Брайелин Мартинес и Ангелины Лазаренко, в результате доведя партию до победы. Однако в противовес в нападении у «Локо» было более грозное оружие — Эбрар Каракурт. Турецкая диагональная раз за разом находила брешь в обороне хозяев, набрав 28 очков — этого хватит для выигрыша целого сета.

Волейболистки &laquo;Динамо-Ак Барс&raquo;. Казань идет к двум финалам. Клубы из Татарстана сметают своих соперников

«Это ее игра, она хороший нападающий. У нас близко нет такого нападающего, и для «Локомотива» это большое преимущество. Эбрар — игрок высокого уровня, — соглашался после второго матча главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич. — Не скажу, что у нас нет хорошего блока. Он у нас лучший в чемпионате, но Каракурт — сильный игрок, и у нее сегодня получилось».

«Локомотив» провел отличный матч не только в атаке, где помимо Каракурт превосходно действовала Татьяна Толок. Но и в обороне гости смотрелись если не сильнее, то точно не хуже соперниц.

Теперь серия переезжает в Калининград. Третий матч финального противостояния пройдет 23 апреля.

Волейболистки «Динамо»
Волейболистки «Динамо» выиграли матч против «Ленинградки».
Фото ВК «Динамо»

Битва за бронзу

За бронзу борьба идет не менее жесткая. Оба московских матча в противостоянии «Динамо» и «Ленинградки» заканчивались в пятой партии.

В регулярном чемпионате столичные волейболистки своих соперниц переигрывали, к тому же всухую разобрались с «Ленинградкой» в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но сейчас прошлогодний победитель суперлиги находится явно не в своем лучшем моральном состоянии.

«Задача в чемпионате России у нас была другая. Наверное, есть немного тяжесть после проигранной партии полуфинальной серии. Поэтому сейчас не совсем ровные игры, но я не могу сказать, что у нас нет мотивации в серии за бронзу. Просто чуть-чуть тяжеловато», — объясняла связующая «Динамо» Евгения Старцева.

Помимо этого, во второй игре бронзовой серии у москвичек возникли кадровые проблемы — по медицинским показаниям не смогла провести весь матч Ирина Капустина, которая в этом сезоне является самым результативным игроком бело-голубых. Но по-прежнему в порядке капитан «Динамо» Наталия Гончарова. Именно ее атаки сделали важную разницу на тай-брейке. Хотя больше всего очков (30) набрала в этом поединке Анастасия Гарелик из «Ленинградки».

Эбрар Каракурт и&nbsp;Наталия Гончарова. «Воспользовалась филологическим образованием по своему усмотрению». Скандал в волейболе не утихает

«Настя Гарелик свое дело делала, но сегодня «Динамо» противопоставило нам хороший блок, и защита очень хорошая проявилась у них. В любом случае 3-2 и 2-3 сыграть на выезде с «Динамо» неплохо. При этом сегодня мы могли выиграть, если бы в дебюте пятой партии не уступили преимущество. Мы хотели выиграть и должны были», — заявил старший тренер «Ленинградки» Алексей Лазневой.

Третий матч бронзового противостояния двух столиц состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Ленинградка
1
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит-Казань» и «Динамо» вновь сразятся в финале у мужчин. Женщины начали золотую серию с триллера

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости