Питер выиграл четыре футбольных чемпионата России подряд. А вот с волейболом все сложнее

Впереди развязка сезона, но «Зенит» отнюдь не фаворит.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Финал шести

Группа А: «Зенит»-Казань, «Динамо», «Белогорье».

Группа Б: «Локомотив», «Зенит» СПб, «Динамо"-ЛО.

В российском волейболе пора десертов. Уже стартовала золотая серия между «Уралочкой-НТМК» и «Локомотивом» в женском турнире, а в четверг начинается самое интересное в мужском. Формат будет тот же, что и в двух последних сезонах, — в виде «Финала шести». Задумывалось это с прицелом на домашний чемпионат мира — чтобы было больше времени на подготовку сборной. А когда стало известно, что никакого ЧМ у нас в этом году не будет, от первоначальных договоренностей постфактум решили не отказываться.

Фаворит — «Зенит-Казань»

С одной стороны, без классического плей-офф все мы получим меньше зрелища. С другой, концентрация классного волейбола в ближайшие пять дней будет запредельной. Каждый матч — без права на ошибку. Одна осечка может перечеркнуть весь сезон. В то же время одна внезапная победа — раскрасить его жирными яркими красками. Последнее особенно актуально для «Белогорья» и «Динамо-ЛО». Если командам из Белгорода или Ленинградской области удастся выйти в полуфинал, это будет большой сенсацией. Хотя полуфиналы женского чемпионата, по итогам которых вне игры оказались очень хорошо живущие Москва и Казань, показали — в российском волейболе все может закрутиться не хуже планера Артема Вольвича.

Хотя по предварительным раскладам все более или менее понятно. Очевидный фаворит — «Зенит-Казань». Начиная с осени команда Алексея Вербова проиграла один лишь матч. Да и то на старте. А начиная с декабря эта банда разрывает. Особенно выделяется связка Майка Кристенсон — Дмитрий Волков. Если у них идет, соперник может уходить с площадки и готовиться к следующему матчу. Пока, кстати, неизвестно, останется ли связующий на следующий сезон, поэтому предстоящий «Финал шести», возможно, последняя возможность увидеть российско-американскую магию в деле.

Волейболисты казанского «Зенита». ВК «Зенит»

Кто накатит на финиш?

Второй волной претендентов на золото идут «Локомотив» и «Динамо». Чемпионы двух последних лет. Новосибирск много лет ведет Пламен Константинов, и такой кредит доверия неслучаен — болгарский спец умеет выжимать из коллектива все и выводить его на пик к ключевым матчам. Москва Константина Брянского образца прошлого сезона — машина, которая клепала победы и титулы. Но второй год подряд в том же темпе бело-голубые не выдерживают. Хотя накатить на финиш вполне могут.

Наконец, есть питерский «Зенит». Если коллеги-футболисты четвертый год подряд берут чемпионство, причем с огромным запасом, то волейболисты никак не могут выиграть первый в истории клуба трофей. И вряд ли это случится сейчас. Команду штормило с осени — постоянные травмы лидеров, внутренние конфликты, уход Туомаса Саммелвуо с поста главного тренера. Все это играет в минус. И любая медаль для Питера при таких раскладах будет успехом.

Расписание матчей Финала шести ЧР по волейболу. Мужчины

5 мая, четверг

16.00 Локомотив — Динамо-ЛО

19.00 Зенит-Казань — Белогорье

6 мая, пятница

16.00 Зенит СПб — Динамо-ЛО

19.00 Динамо — Белогорье

7 мая, суббота

16.00 Локомотив — Зенит СПб

19.00 Зенит-Казань — Динамо

9 мая, понедельник

16.00, 19.00 Полуфиналы

10 мая, вторник

16.00 Матч за 3-е место

19.00 Финал