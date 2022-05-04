Плей-офф в женской суперлиге выходит по-настоящему захватывающим.

Чемпионат России. Женщины

Финал. Второй матч

«Локомотив» — «Уралочка» — 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16)

За 3-е место. Второй матч

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» М — 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15)

Развязка чемпионата России среди женщин уже получилась такой, что болельщики на время позабыли о непростой ситуации вокруг международных спортивных стартов. Да и зачем горевать о том, что от нас сейчас не зависит, когда у нас в суперлиге лучший плей-офф за многие годы. Сколько уже неожиданных поворотов, шикарных матчей, упущенных возможностей, тай-брейков, маленьких подвигов и настоящих сенсаций. Даже жаль, что матчи медальных серий проходят в один день и даже начинаются с разницей в час — нет шансов растянуть удовольствие, которое приносит каждая встреча.

Казанское дежа-вю

С 2005 года в финалах чемпионатов страны неизменно играли либо казанское «Динамо», либо московское, а то и вовсе оба разом. За 16 сезонов столичная команда взяла семь титулов, а представительницы Татарстана — шесть. В нынешнем регулярном чемпионате два «Динамо» заняли две верхних строчки в таблице и начали игры на вылет в статусе главных фаворитов.

Но пару недель спустя эти два суперклуба сошлись лишь в утешительном финале за бронзу. А значит, кто-то из «Динамо» останется вообще без медалей — настоящий шок для всех, кто следит за женским волейболом. Конечно, никому из соперниц не хочется завершить долгий и утомительный клубный сезон с «деревом», поэтому накал страстей вырос до максимума.

Две игры в Казани показали — и те, и другие настроены рубиться до конца. Не зря же оба матча завершились в пяти сетах. Первый остался за столичными гостьями. И во втором они по ходу первого сета вели «+5», но к концу партии казаночки разыгрались, включили блок и начали «чехлить» оппоненток. Даже Наталию Гончарову. В итоге «Динамо-Ак Барс» дошло до сетболов и реализовало второй из них.

Следующий сет начался для москвичек так же неудачно, как закончился первый, и при счете 0:3 Константин Ушаков начал тасовать связующих, сменив Евгению Старцеву на Татьяну Романову. Но и эта партия осталась за Казанью, причем последнее очко было заработано после ошибки Гончаровой на подаче.

Но все-таки, пожалуй, сейчас у московского «Динамо» более опытный и стабильный состав. И когда гостьи оказались прижаты к стене, это стало отчетливо заметно. Столичная команда снова ушла к середине партии вперед на пять очков, а потом и на девять. Сократить отставание удалось, догнать — нет.

Поймав свою игру, команда Ушакова успокоилась и затащила концовку четвертого сета — остроумный перевод Старцевой, атаки Гончаровой, пара блоков для казанских лидеров, шикарная скидка Элицы Василевой — и вот он, второй тай-брейк за два дня. Где москвички снова оказались чуть сильнее в нужный момент. Серия едет в Москву при счете 2-0.

Задача-минимум

Год назад калининградский «Локомотив» праздновал первое и неожиданное чемпионство, а сейчас вынужден оборонять титул от дерзких претенденток. Легендарная «Уралочка» закончила регулярку пятой, а в случае проигрыша в последнем туре могла попасть на «Локо» уже в четвертьфинале. Но команда Карполей вышла на «Тулицу», отправила конкуренток отдыхать и отобрала у них статус открытия сезона, дойдя до золотой серии.

«Уралочка» не становилась чемпионом России с 2005 года, но после ее победы в роскошном стартовом матче серии поневоле начнешь верить в чудеса. Да, у «Локо» есть Ирина Воронкова и джокер Яна Щербань, зато у «Уралочки» — великолепная Ксения Парубец и кубинка Аилама Сесе. Взяв три сета в первом матче, гостьи выполнили задачу-минимум.

Тогда как хозяйки на своей площадке выходили на второй матч рвать и метать. И почти во всех компонентах игры они на этот раз были лучше. На протяжении двух с половиной сетов все было однозначно, но затем начался ночной кошмар «Локомотива» — хозяйки упустили отрыв в три очка, затем не реализовали два матчбола. Сначала ошиблась Юлия Бровкина, сыгравшая на чужой половине сетки, затем вколотила несколько «гвоздей» Парубец. И уже выигранная партия уплыла к «Уралочке».

Впрочем, волейболистки «Локо» не растерялись и все-таки довели матч до победного конца. Теперь нас ждут два матча в Нижнем Тагиле, и есть предчувствие, что в этой серии будет еще много огня.