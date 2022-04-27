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27 апреля, 22:45

Карполь снова в финале — в 83 года. Фантастический плей-офф Суперлиги

«Уралочка» и «Локомотив» стали финалистами женского чемпионата России по волейболу
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Карполь.
Фото «СЭ»
Волейболистки «Локомотива» радуются победе.
Фото volley.ru
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«Уралочка» и «Локомотив» стали финалистами женского чемпионата России.

Волейбол. Суперлига. Женщины
Полуфинал. Вторые матчи
Уралочка-НТМК — Динамо-Ак Барс — 3:0 (25:17, 25:14, 25:22)
Локомотив — Динамо (Москва) — 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:18)

Нижний Тагил, ранее известный скорее по танковому заводу и возгласу карикатурных русских туристов, сегодня стал главным спортивным городом страны. Потому что победа «Уралочки» над казанским «Динамо-Ак Барсом» — это действительно событие. Полный и временами ревущий «Металлург Форум» увидел не просто победу, а разгром. За последние 17 лет знаменитый клуб лишь раз доходил до серебра чемпионата России — в 2016-м. Следующие пять лет играл в матче за третье место. А Казань только за последние 10 лет взяла шесть золотых медалей.

Это тем удивительнее, что у гостей вернулась в строй Саманта Фабрис после травмы. Видимо, она была не в оптимальной форме — две ошибки на пяти подачах и 47 процентов в атаке даже при статусе самой результативной в команде с 16 очками. «Уралочка» с первых же розыгрышей поймала свой ритм, тащила с пола мячи и заставляла соперниц ошибаться. В первой партии дошло до счета 18:10, и тайм-ауты Ришата Гилязутдинова не работали от слова «совсем». Первый сет закончился со счетом 25:17, Парубец набрала треть из уральских очков, Фетисова уничтожала на блоке, сделав три «чехла».

Во втором сете никакого камбэка не произошло — наоборот, началось унижение. 4:0, 11:3 — по сути, обе команды готовились сразу к третьей партии. На этот раз на блоке отлично у «Уралочки» играли Котова и Кондрашова. К концовке счет стал и вовсе неприличный — 22:9, в итоге хозяйки привезли «+11».

Карполь возьмет 37-ю медаль

В третьей партии казанкам удалось продвинуться — в первый (и последний) раз повести в счете. Правда, случилось это на третьем розыгрыше, 2:1. Далее все пошло по привычному сценарию. Ошибки Фабрис и Брисио, многочисленные замены и выпуск резерва (в Тагиле у «Динамо» не сыграла только вторая либеро Милина Рахматуллина). Резерв, кстати, эту партию едва не спас. При страшном счете 18:8 казанки предприняли последнее усилие остаться в битве за золото и взяли шесть очков подряд. Удалось практически затянуть соперниц в концовку, но тут решающее слово сказали капитан Парубец и кубинка Сесе. Также нельзя не отметить принесшую своим эйсом первый матчбол из трех молодую белоруску Веру Костючик.

Главным тренером команды является внук великого Николая Карполя Михаил, но и Николай Васильевич в свои 83 года продолжает работать старшим тренером на скамейке. 25-кратный чемпион СССР и России точно завоюет с командой 37-ю медаль чемпионата. Хотя легендарный наставник и без того самый титулованный тренер мира.

Волейболистки «Локомотива» радуются победе. Фото volley.ru
Волейболистки «Локомотива» радуются победе.
volley.ru

«Динамо» не смогло догнать «Локомотив»

В вечернем матче «Локомотив» отправил в бронзовый матч вслед за первой и вторую команду регулярного чемпионата — московское «Динамо». Ключевым в этом противостоянии стал четвертый сет первого матча, который калининградки выиграли с сумасшедшим счетом 35:33 и в итоге отыгрались тогда с 0:2 по сетам, еще и в столице.

В ответном матче отыграться попытались москвички. «Локомотив» при полном «Янтарном» стартовал так же резво, как и «Уралочка», — 7:3. Но благодаря атакам Наталии Гончаровой долгая погоня увенчалась успехом уже в середине партии — 14:15. Несколько ошибок — и хозяйки снова ведут в три очка, но «Динамо» догоняет. На третью погоню не хватило волейбольных правил — тут резко закончился сет, 25:22.

Во второй партии борьба тоже была нос в нос вплоть до концовки, которую «Динамо» завалило — 25:18. Зато получилось в третьем сете — железнодорожницы даже упустили матчбол при счете 24:23 и в итоге уступили еще в двух розыгрышах подряд.

Но в четвертом сете подопечных Андрея Воронкова было не остановить — 25:18.

В финале точно будет либо новый чемпион России, который не выигрывал турнир с начала века, либо золото сохранит Калининград. Интрига что надо. Серия продлится до трех побед и стартует 3 мая.

Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
Андрей Воронков
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