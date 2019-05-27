"Зенит" опроверг информацию о пулевых отверстиях на автомобиле Волкова

Питерский "Зенит" на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно обнаружения в пруду автомобиля игрока команды Александра Волкова.

– Волейбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) хотел бы опровергнуть слухи, распространяемые рядом недостоверных СМИ о том, что автомобиль олимпийского чемпиона Александра Волкова обнаружен со следами пулевых отверстий.

Клуб сообщает, что автомобиль "Ауди А8", принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование.

Автомобиль олимпийского чемпиона Волкова найден с пулевыми отверстиями и следами крови